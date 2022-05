Chuốc thuốc ngủ bạn trai để cướp tài sản

Hẹn người đàn ông đến phòng trọ tâm sự, Phan Kim Loan (31 tuổi, ở An Giang) cho nạn nhân uống thuốc ngủ rồi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 26/5, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa bắt giữ Phan Kim Loan (31 tuổi, ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) theo lệnh truy nã về tội Cướp tài sản.

Loan bị bắt giữ sáng 25/5 tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, sau đó được cảnh sát di lý về An Giang.

Theo điều tra, năm 2016, Loan và anh Đ.T.T. (43 tuổi, ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) quen biết nhau qua mạng xã hội. Cả hai nhiều lần thuê nhà nghỉ để tâm sự.

Loan bị bắt theo lệnh truy nã. Ảnh: Nghiêm Túc.

Chiều 28/6/2016, Loan thuê phòng trọ ở TP Long Xuyên, sau đó nhắn tin hẹn anh T. đến. Tối hôm đó, anh T. lái xe máy hiệu PCX đến nơi hẹn.

Loan đã bỏ thuốc ngủ vào chai nước và đưa cho anh T. uống. Chờ nạn nhân ngủ say, Loan lấy giấy tờ, điện thoại di động, tiền và xe máy của anh T. rồi rời khỏi hiện trường.

Sau đó, Loan bị khởi tố về tội Cướp tài sản và lĩnh 3 năm tù. Lợi dụng việc được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ, Loan đã bỏ trốn. Bị can bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang đã truy nã.

Sau khi bị bắt, Loan khai thời gian qua đã đi nhiều nơi để làm ăn.