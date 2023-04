Nữ ca sĩ Chungha, cựu thành viên nhóm nhạc I.O.I, kết thúc hợp đồng độc quyền với công ty chủ quản và không thể hoàn thành album.

Ngày 30/3, Nate đưa tin MNH Entertainment thông báo Chungha - cựu thành viên của nhóm nhạc nữ I.O.I - sẽ kết thúc hợp đồng với công ty sau 7 năm cống hiến.

Theo nguồn tin, hợp đồng độc quyền của Chungha chấm dứt vào ngày 29/4. Nữ ca sĩ đã không tái ký. Phía MHN Entertainment chia sẻ: "Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến Chungha, người đã tin tưởng và ủng hộ công ty trong quãng thời gian dài. Cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành. Chúng tôi luôn ủng hộ những kế hoạch tiếp theo của Chungha".

Chungha rời công ty sau 7 năm gắn bó. Ảnh: Allkpop.

Phía MNH Entertainment cũng thông báo album Bare & Rare Pt.2 của nữ ca sĩ sẽ không được phát hành. Công ty cho biết các vấn đề nội bộ là lý do album không thể hoàn thành. Trước đó, Chungha đã phát hành phần đầu tiên của Bare & Rare trực thuộc MNH Entertainment.

Cộng đồng mạng Hàn Quốc ủng hộ sự rời đi của Chungha. Họ cho rằng công ty quản lý nghệ sĩ hời hợt, không quan tâm tới nữ ca sĩ.

Chungha được công chúng Hàn Quốc ghi nhận là một trong những “nữ hoàng quyến rũ” thế hệ mới của Kpop. Cô nổi tiếng từ chương trình Produce 101, sau đó trở thành một trong những thí sinh giành chiến thắng. Cô hoạt động ở nhóm nhạc dự án I.O.I trong khoảng 2 năm rồi phát triển sự nghiệp solo.

Cô nhận được nhiều sự yêu mến qua các ca khúc như Why Don't You Know, Roller Coaster, Gotta Go, Snapping. Tháng 7 năm ngoái, Chungha trở lại đường đua Kpop với album phòng thu thứ hai Bare&Rare Pt.1 cùng ca khúc chủ đề Sparkling. Tuy nhiên lần trở lại này của nữ ca sĩ không gây ấn tượng.