Chúng ta đã sai về Sony

Bất chấp tình hình kinh doanh kém hiệu quả ở mảng smartphone, lĩnh vực giải trí mới chính là nơi hãng công nghệ Nhật Bản hái ra tiền.

Năm 2018, Sony gánh khoản lỗ lên đến 879 triệu USD . Trong các lĩnh vực tham gia kinh doanh, mảng smartphone của công ty Nhật Bản là một trong những lĩnh vực làm ăn bết bát nhất.

Kể từ khi chen chân vào thị trường smartphone và thâu tóm Ericsson, Sony từng theo đuổi nhiều tham vọng, điển hình nhất là mục tiêu trở thành thương hiệu lớn thứ 3 toàn cầu vào năm 2014.

Tuy nhiên, việc tung ra hàng loạt chiến lược kinh doanh sai lầm đã khiến cái tên Sony dần mất đi chỗ đứng trong ngành công nghiệp sản xuất điện thoại thông minh. Cũng trong năm 2018, thương hiệu này chỉ bán ra thị trường 6,5 triệu chiếc smartphone, chiếm chưa đến 1% thị trường toàn cầu.

Sony tỏ ra hụt hơi khi theo đuổi phân khúc smartphone cao cấp. Ảnh: The Verge.

Quý I/2020, Sony chỉ xuất xưởng khoảng 400.000 chiếc smartphone, thấp hơn kế hoạch dự định 300.000 chiếc. Có thời điểm, doanh số smartphone của Huawei trong một ngày tương đương doanh số cả quý của Sony.

“Không phải vì smartphone Sony không tuyệt vời, chính chiến lược khó hiểu của họ gây ra nhiều băn khoăn cho người dùng. Sony không quá coi trọng vai trò của tiếp thị”, Jaron Schneider, chủ biên của PetaPixel chia sẻ với Zing.

Mảng cảm biến máy ảnh vẫn hái ra tiền

Trái ngược với đà trượt dài của mảng sản xuất điện thoại thông minh, Sony là nhà cung cấp cảm biến máy ảnh lớn nhất thế giới. Theo thống kê nửa đầu năm 2020 của Strategy Analytics, bất chấp những tác động của đại dịch Covid-19, Sony vẫn giữ vững vị trí thống trị của mình với 44% thị phần cung cấp cảm biến máy ảnh.

Tuy chiếm chưa đến 1% thị phần cung cấp smartphone, Sony lại là nhà cung cấp cảm biến máy ảnh lớn nhất thế giới. Ảnh: Sony

Khi chính phủ Mỹ giáng đòn liên tiếp vào Huawei, một trong những khách hàng mua cảm biến lớn của Sony, công ty này từng lo ngại tình hình kinh doanh sẽ chịu nhiều tác động. Tuy vậy, mảng kinh doanh cảm biến của thương hiệu Nhật Bản vẫn vượt qua những kỳ vọng ban đầu.

Sony cho biết sẽ sửa lại các dự báo doanh thu ở mảng cảm biến hình ảnh. Nhưng, Sony cũng thông báo doanh thu sẽ vẫn giảm khoảng 6% xuống gần 10 tỷ USD . Lợi nhuận kinh doanh của công ty cũng giảm 42% xuống 1,2 tỷ USD .

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đa dạng hóa cơ sở khách hàng của mình”, Hiroki Totoki, Giám đốc tài chính Sony, thông báo sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh cảm biến hình ảnh đến các sản phẩm đa dụng.

Trong giai đoạn từ tháng 4-12/2020, Sony công bố lợi nhuận ròng tăng 87%, đạt 10 tỷ USD . Trong khi đó doanh thu công ty tăng 4% lên 63 tỷ USD . Lợi nhuận hoạt động tăng 12% lên 8,5 tỷ USD .

Sony không chỉ sống dựa vào thiết bị công nghệ

Có thể nói rằng nhờ Covid-19, Sony đã phát huy toàn bộ thế mạnh trong các lĩnh vực giải trí. Cho đến khi năm tài chính kết thúc vào tháng 3 sắp tới, hãng công nghệ Nhật Bản dự kiến thu về khoản lợi nhuận ròng cao nhất từ trước đến nay.

Hôm 3/2, Sony đã phải điều chỉnh dự báo lợi nhuận ròng lên khoảng 10 tỷ USD trong năm tài chính hiện tại, con số này tăng 86% so với năm trước đó. Trong năm tài chính niên độ kết thúc vào tháng 3/2019, Sony từng ghi nhận báo cáo lợi nhuận cao nhất mọi thời đại, khoảng 8,6 tỷ USD .

Đây là lần điều chỉnh dự báo lần thứ 2 của Sony trong năm tài chính 2020. Trước đó, công ty cho biết dự kiến lợi nhuận ròng hàng năm sẽ tăng 37% lên 7,5 tỷ USD .

Mảng giải trí mới là sân chơi hái ra tiền của Sony. Ảnh: Kento Awashima.

Nhu cầu giải trí gia đình tăng vọt trong thời gian qua vì những diễn biến căng thẳng của đại dịch đã giúp doanh thu Sony tăng 7% lên 83 tỷ USD . Bên cạnh đó, lợi nhuận hoạt động của công ty cũng tăng 11% lên 8,9 tỷ USD .

Các dịch vụ trò chơi dựa trên đăng ký của Sony tiếp tục được cộng đồng game thủ ưa chuộng, đặc biệt là PlayStation Plus. Tính đến cuối tháng 12/2020, dịch vụ PS Plus của Sony đã vượt qua con số 47 triệu người dùng, tăng 22% so với năm 2020. Theo Nikkei, sự xuất hiện của máy chơi game PlayStation 5 vào tháng 11/2020 vẫn đem lại cho Sony khoản doanh thu khổng lồ. Đến nay, công ty Nhật Bản đã bán được 4,5 chiếc PS5.

Doanh thu phần cứng tăng giúp Sony bán được được nhiều tựa game nổi tiếng như Marvel's Spider-Man: Miles Morales (4 triệu bản). Điều này phần nào giúp công ty bù đắp chi phí tiếp thị và quảng cáo. Ngay trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi, Sony dự kiến lợi nhuận kinh doanh hàng năm tăng 42%, tương đương 3,2 tỷ USD .

“Chúng tôi đang trên đà đạt doanh số 7,6 triệu máy vào cuối năm tài chính này”, ông Totoki tuyên bố trong một cuộc họp báo. Theo ông, Sony hy vọng các lô hàng PS5 sẽ nhanh chóng vượt doanh số của PS4 nếu tính trong cùng khoảng thời gian ra mắt, đồng thời trở thành màn ra mắt thiết bị điều khiển lớn nhất từ trước tới nay.

Chúng tôi tin rằng làn sóng ủng hộ PS5 sẽ tiếp tục diễn ra trong năm tới và sẽ cố gắng hết sức nhằm đáp ứng những nhu cầu đó Hiroki Totoki, Giám đốc tài chính Sony

Tuy nhiên, Sony vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm cuộc khủng hoảng chip toàn cầu. Nhu cầu tăng nhưng thiếu chip phục vụ sản xuất, việc không thể đáp ứng các đơn hàng thiết bị cầm tay cho game thủ tại nhà khiến công ty này hứng chịu không ít chỉ trích.

Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2022, Sony theo đuổi mục tiêu bán ra 14,8 triệu bộ PS5. Con số này áp đảo số lượng PS4 được bán ra sau 2 năm.

Bên cạnh mảng trò chơi điện tử, lĩnh vực âm nhạc của Sony, bao gồm các mảng kinh doanh liên quan đến anime, cũng có một năm triển vọng. Không chỉ doanh thu đến từ dịch vụ phát trực tuyến âm nhạc, bộ phim hoạt hình ăn khách Demon Slayer do đơn vị của âm nhạc của Sony đồng phân phối cũng đã giúp doanh thu công ty tăng đáng kể.