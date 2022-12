Chúng ta có học gì từ các cầu thủ

Khởi động trước khi bắt đầu và tập luyện theo từng giai đoạn là cách để các cầu thủ bóng đá đạt được kết quả tốt nhất.

Một trận trong vòng tứ kết World Cup 2022 giữa Croatia và Brazil. Ảnh: Reuters.

Theo lời khuyên của huấn luyện viên thể lực Maurice May đăng trên Insider, chúng ta có thể học được rất nhiều điều từ cách các cầu thủ bóng đá tập luyện.

Maurice May, hiện là huấn luyện viên tại Ohio Sports and Fitness ở Cleveland, chuyên làm việc với các vận động viên ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Maurice May cho biết các kỹ thuật mà các cầu thủ bóng đá sử dụng có thể áp dụng vào thói quen tập thể dục của bất kỳ ai.

Huấn luyện viên nói với Insider rằng tập luyện theo từng giai đoạn và khởi động trước khi tập có thể giúp nâng thể lực của mọi người lên một tầm cao mới.

Tập thể dục có chủ đích

Các vận động viên luôn tập luyện có mục đích. Đối với các cầu thủ bóng đá, huấn luyện viên Maurice May cho biết tập thể dục giúp các cầu thủ rèn luyện sức khỏe và nhanh hơn.

Tuy nhiên, nếu mục tiêu của bạn là chạy marathon, việc tập luyện giống như một cầu thủ bóng đá sẽ phản tác dụng. Bất cứ ai có thói quen tập thể dục đều nên đặt ra mục tiêu của riêng mình và chọn các bài tập phù hợp với họ.

Huấn luyện viên Maurice May cho biết ngay cả khi bạn không tập luyện cho một sự kiện thể thao, việc đặt mục tiêu tăng cơ bắp, trở nên khỏe mạnh hoặc nhanh hơn sẽ giúp quá trình tập luyện của bạn hiệu quả hơn và giúp bạn có động lực tập luyện.

Tập luyện theo giai đoạn

Huấn luyện viên Maurice May cho biết cách các cầu thủ bóng đá tập luyện theo từng giai đoạn trong suốt mùa giải.

Anh thường huấn luyện các cầu thủ bóng đá theo ba giai đoạn: giai đoạn tăng cơ, giai đoạn sức mạnh nền tảng, giai đoạn tích lũy sức mạnh.

Giai đoạn tăng cơ chủ yếu tập trung vào việc tăng kích thước cơ bắp. Trong giai đoạn này, Maurice May yêu cầu khách hàng của mình thực hiện các bài tập với mức tạ từ nhẹ đến trung bình.

Mức tạ sau đó có thể tăng trọng lượng và chuẩn bị cho giai đoạn sức mạnh, nhưng giảm số lần lặp lại. Với nền tảng cơ bắp từ giai đoạn đầu tiên, anh cho biết người tập thường nhận thấy họ khỏe nhanh hơn và có thể nâng được nhiều trọng lượng hơn họ nghĩ.

Trong giai đoạn sức mạnh, tốc độ trở nên quan trọng. Huấn luyện viên Maurice May cho biết các cầu thủ bóng đá không chỉ cần phải mạnh mẽ mà còn phải có khả năng kích hoạt sức mạnh một cách nhanh chóng.

Cầu thủ bóng đá rất có chủ đích với các bài tập họ chọn và cách họ tập luyện. Ảnh: Muscle & Fitness.

Khởi động trước khi tập

Để đạt được kết quả tốt nhất trong quá trình tập luyện, điều quan trọng là bạn phải luôn khởi động trước khi bắt đầu bài tập.

Maurice May thường yêu cầu khách hàng của mình chạy bộ, đi bộ hoặc đạp xe khi họ lần đầu đến phòng tập. Sau đó là các bài tập tập trung vào các cơ.

Cuối cùng, anh yêu cầu người tập thực hiện bài tập với mức tạ thấp để chuẩn bị cho cơ bắp và giúp máu lưu thông.

"Hãy đảm bảo bạn đang kích hoạt các cơ trong quá trình vận động để xây dựng mối liên hệ giữa tâm trí và cơ bắp. Điều này sẽ mang lại cho bạn kết quả tốt hơn khi bạn thực hiện bài tập với trọng lượng lớn", huấn luyện viên Maurice May nói.

Maurice May nói rằng khi bạn thêm những khái niệm này vào thói quen của mình, việc tập luyện sẽ có mục đích hơn và cuối cùng là đạt kết quả như mong đợi.