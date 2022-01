Chứng khoán sẽ tăng dần đến 1.550 điểm?

Nhiều đơn vị phân tích cho rằng thị trường vẫn đang phân hóa mạnh nhưng trong xu thế tăng dần, dòng tiền ngắn hạn vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

Trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2022, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến rất tích cực từ kỳ vọng về gói kích thích kinh tế. VN-Index bứt phá ngay phiên giao dịch đầu năm vào ngày 4/1 và tiếp tục lập đỉnh mới 1.529 điểm trong phiên 6/1 trước khi giảm nhẹ khi đóng cửa cuối tuần.

Diễn biến VN-Index tương đối ổn định quanh vùng đỉnh lịch sử nhưng nhóm VN30 vẫn tiếp tục theo chiều hướng suy yếu. Hiện VN-Index đứng ở mức 1.528,48 điểm, tăng tổng cộng 30 điểm (2,20%) trong tuần vừa qua.

Quá trình tranh chấp và giằng co vẫn đang tiếp diễn trên thị trường, nổi trội là sàn HNX và UPCOM có số cổ phiếu tăng giá vượt trội. Có khá nhiều cổ phiếu có mức tăng tốt, nổi bật là nhóm xây dựng và bất động sản, nhóm dầu khí.

Diễn biến phân hóa tiếp tục là điểm nổi bật trên thị trường. Dòng tiền nhìn chung vẫn theo hướng đầu cơ và tập trung và một số nhóm cổ phiếu như bất động sản, xây dựng, dầu khí... Trong khi nhóm cổ phiếu được định giá tốt và cổ phiếu có vốn hóa lớn vẫn chưa thực sự thu hút được dòng tiền.

Tuần đầu năm cũng chứng kiến dòng tiền có dấu hiệu hiệu quay trở lại sau kỳ chốt sổ cuối năm ngoái. Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HoSE hơn 966 triệu cổ phiếu/phiên, tăng hơn 20% so với tuần giao dịch trước Tết Dương lịch.

Tuy nhiên giao dịch của khối ngoại không còn duy trì được sự tích cực. Dòng vốn này mua vào 169 triệu cổ phiếu có trị giá 8.182 tỷ đồng , trong khi bán ra 165 triệu cổ phiếu với giá trị 8.543 tỷ đồng . Tổng khối lượng mua ròng ở mức 4,2 triệu cổ phiếu, nhưng tính về giá trị thì dòng vốn ngoại bán ròng 361 tỷ đồng .

Diễn biến VN-Index trong tuần lập đỉnh 4-7/1. Đồ thị: TradingView.

Sang tuần mới, Chứng khoán BIDV nhận định thị trường khả năng vẫn sẽ giằng co với sự phân hóa mạnh giữa các cổ phiếu nhưng cũng có thể kỳ vọng mốc 1.550 điểm sẽ là điểm đến sắp tới của VN-Index khi thị trường tìm được tiếng nói chung.

Đồng quan điểm, Chứng khoán Rồng Việt tin rằng diễn biến tranh chấp và giằng co có thể sẽ tiếp diễn, nhưng nhìn chung chỉ số vẫn trong thế dần tăng đến vùng 1.550 điểm. Do vậy nhà đầu tư vẫn có thể kỳ vọng nhịp tăng của thị trường nhưng việc lựa chọn cổ phiếu để mua/bán tương đối khó do diễn biến phân hóa vẫn đang mạnh.

KB Việt Nam cũng dự báo áp lực chốt lời gia tăng khi chỉ số tiếp cận vùng cản quanh 1.540 điểm khiến cho đà tăng không được duy trì. Áp lực rung lắc sẽ còn tiếp diễn trong những phiên tới nhưng cơ hội hồi phục sau đó và hướng tới vùng đích kỳ vọng kế tiếp tại quanh 1.550 điểm vẫn được đánh giá cao.

Chứng khoán MB cho rằng xu hướng tăng của thị trường vẫn không bị ảnh hưởng bởi sức ép từ nhóm cổ phiếu bluechips, thanh khoản đang ở mức cao trong khi biên độ dao động đang khá hẹp. Dòng tiền ngắn hạn về cơ bản vẫn tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, bên cạnh đó đã có sự dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu bluechips cho mục tiêu dài hạn hơn.

Theo Chứng khoán Đông Á, nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội thu lợi nhuận bằng chiến lược giao dịch ngắn hạn theo xu thế thị trường, quan tâm cổ phiếu vừa và nhỏ trong các nhóm ngành bất động sản, vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng… trong khi chờ nhóm cổ phiếu lớn và VN30 tích lũy trước khi quay lại hỗ trợ chỉ số chung.