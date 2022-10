Chứng khoán Mỹ đồng loạt hồi phục, Dow Jones tăng 550 điểm

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh phiên 17/10 khi báo cáo thu nhập của các doanh nghiệp giúp giảm bớt lo ngại của các nhà đầu tư trong khi cổ phiếu công nghệ phục hồi trở lại.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/10, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 550,99 điểm, tương đương 1,86% để đóng cửa ở mốc 30.185,82 điểm. S&P 500 tăng khoảng 2,65% lên mốc 3.677,95 điểm, còn Nasdaq Composite tăng tới 3,43% - mức tăng tốt nhất kể từ tháng 7/2022 - lên 10.675,8 điểm.

Theo CNBC, cú tăng ngày 17/10 diễn ra khi chứng khoán Mỹ đang ở vùng thấp nhất của năm. Trong khi đó, S&P 500 cũng vừa trải qua 4 tuần giảm liên tiếp.

Những biến động trái chiều của thị trường trong thời gian gần đây đã gây ra cảm giác bất an cho nhiều nhà đầu tư, dù họ vẫn tin rằng chứng khoán Mỹ đang hồi phục.

Chứng khoán Mỹ hồi phục trong phiên 17/10, chỉ số Dow Jones tăng 550 điểm. Ảnh: CNBC.

"Chỉ số trung bình động 200 tuần vẫn sẽ là mốc hỗ trợ cứng của thị trường, cho tới khi các công ty thông báo những khó khăn của mình hoặc khi một kỳ suy thoái chính thức ập đến", ông Mile Wilson - chuyên gia tại Morgan Stanley - viết trong khuyến nghị gửi tới khách hàng.

Theo ông, cả 2 điều kiện trên đều sẽ trở nên rõ ràng trong một vài tháng nữa, nên khoảng thời gian ở giữa này có thể là một nhịp phục hồi ngắn hạn.

Trong phiên này, đà tăng của chỉ số Nasdaq được hỗ trợ nhiều nhờ những tên tuổi lớn trong ngành công nghệ. Cổ phiếu Zoom Inc. tăng tới 6%, trong khi mã chứng khoán của một số doanh nghiệp Internet cũng tăng tốt.

Ngoài ra, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III cũng đang khá sôi nổi. Các nhà đầu tư đang theo dõi xem liệu các doanh nghiệp Mỹ có biến động nào lớn, trong bối cảnh lạm phát cao và suy thoái kinh tế đang đè nặng tâm lý hay không.

Hiện tại, số liệu tăng trưởng kinh doanh từ ngành ngân hàng đang cho thấy nhiều dấu hiệu lạc quan. Báo cáo kết quả quý III của Bank of America tốt hơn mong đợi, khiến cổ phiếu tăng 6%. Tình hình hoạt động kinh doanh của Bank of New York Mellon cũng vượt kỳ vọng của các nhà đầu tư, giúp cổ phiếu nhích 5%.

Sắp tới, hàng loạt công ty công nghệ lớn như Netflix, Tesla, IBM cũng sẽ công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III, và thị trường dự kiến còn nhiều biến động hơn nữa.