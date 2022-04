Chứng khoán bứt phá trước kỳ nghỉ lễ

Thị trường khởi sắc phiên cuối tuần khi có 112 mã tăng trần, số mã tăng giá cũng gấp hơn 3 lần số mã giảm giá.

Sau khoảng thời gian dài lao dốc thì thị trường Việt Nam đã bắt đầu tìm được điểm cân bằng trong các phiên gần đây. Tuy nhiên thanh khoản thị trường dần tụt áp khi về sát kỳ nghỉ lễ dài.

Trong phiên cuối tuần 29/4, chỉ số chứng khoán lấy được sắc xanh khi áp lực bán không còn nhiều và lực mua dâng cao ở nhiều nhóm cổ phiếu từ vốn hóa lớn đến cả cổ phiếu đầu cơ, penny.

VN-Index đóng cửa trước kỳ nghỉ tăng đến 15,81 điểm (1,17%) lên mức 1.366,8 điểm. HNX-Index tăng 5,63 điểm (1,56%) đạt 365,83 điểm. UPCoM-Index tăng 1,58% lên 104,31 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên mua khi sắc xanh chiếm áp đảo. Toàn sàn có 832 mã tăng giá (trong đó 112 mã tăng trần), cao hơn 3 lần so với 246 mã giảm giá hôm nay.

VN-Index tăng gần 16 điểm phiên cuối tuần. Đồ thị: TradingView.

Nhóm vốn hóa lớn diễn biến tích cực để hỗ trợ đáng kể đà đi lên của thị trường. Riêng rổ VN30 tăng hơn 16,4 điểm (1,17%) khi có đến 21/30 mã tăng giá.

Trong đó cổ phiếu VIC của Vingroup tăng 2,7% lên 80.000 đồng là mã có tác động tốt nhất lên chỉ số. Bên cạnh đó VRE cũng tăng 3,5% ở 30.900 đồng và VHM của Vinhomes tăng 0,8% đạt 65.000 đồng.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng có hỗ trợ tốt khi BID tăng 1,5% lên 37.250 đồng, TCB bứt phá 4% đạt 44.000 đồng, VIB tăng 3,9% lên 43.000 đồng, ACB đột biến 5,5% lên 32.700 đồng.

Một số mã trụ khác có tác động tích cực lên thị trường chung như BCM của Becamex tăng 3,5% lên 85.900 đồng, MWG của Thế Giới Di Động tăng 2,9% đạt 149.200 đồng, DGC của Hóa chất Đức Giang bứt tốc 5,7% ở 240.900 đồng.

Ở chiều ngược lại vẫn có một số cổ phiếu trụ cản trở xu hướng thị trường. Đáng kể nhất là GAS của Gas mất 1,6% về 106.000 đồng, VCB giảm 0,7% xuống 80.900 đồng, CTG giảm 1,6% còn 27.750 đồng là nhóm có đóng góp tệ nhất.

Top cổ phiếu có tác động lớn nhất lên VN-Index. Nguồn: Vietstock Finanace.

Cổ phiếu đầu cơ sau chuỗi bán tháo đang tiếp tục mang lại niềm vui cho nhiều nhà đầu tư trước khi vào kỳ nghỉ dài. Họ cổ phiếu FLC Group ghi nhận các mã FLC, ROS, ART, AMD, KLF và HAI đã chạm giá trần; tuy nhiên vẫn cách khá xa 50-60% đỉnh cũ một tháng trước khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt.

Cổ phiếu họ Louis cũng hân hoan trong sắc xanh tím với TGG, BII, LDP tăng hết biên độ. Bên cạnh DDV tăng giá đến 11%, hay SMT tăng 7,7%...

Ngoài ra còn có HQC tăng trần lên 5.880 đồng với dư mua hơn 4,5 triệu cổ phiếu. Nhóm Apec ghi nhận APS, API, IDJ tăng 2-7%. Nhóm DNP Corp có NVT, VC9 tăng trần...

Nhóm cổ phiếu thủy sản cũng tiếp đà bứt phá sau những thông tin tích cực về kết quả kinh doanh đầu năm. Mã ANV và CMX tăng hết biên độ, cổ phiếu MPC tăng đột biến 12,3%, HVG nổi sóng với mức tăng 7,9%, VHC bứt phá 6,7% hay IDI tăng 5,8%.

Khối ngoại hôm nay cũng giao dịch tích cực nhưng theo chiều hướng cân bằng. Trên sàn HoSE, họ mua vào 3.379 tỷ và bán ra 3.381 tỷ, tương đương bán ròng chỉ 2 tỷ đồng . Chủ yếu diễn ra tại cổ phiếu VCB khi khối ngoại sang tay thông qua thỏa thuận 2.290 tỷ đồng .