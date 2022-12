Chung kết World Cup sẽ diễn ra trong hoàn cảnh rất khác ngày khai mạc

Trận chung kết World Cup sẽ bắt đầu lúc 18h tại Doha. Nhiệt độ được xác định trong trận chung kết giữa Argentina và Pháp diễn ra vào chủ nhật (18/10) là 24 độ C.

Lionel Messi và Paulo Dybala của Argentina trong buổi tập ngày 17/12, một ngày trước trận chung kết. Ảnh: Pexels.

World Cup 2022 đã đi đến chặng đường cuối cùng khi xác định được hai đội bóng mạnh nhất góp mặt ở trận chung kết hôm 18/12 là Pháp và Argentina. Theo Talksport, nhiệt độ buổi chiều ngày 18/12 tại Doha được dự báo là 24 độ C, mát hơn nhiều so với ngày khai mạc. Nhiệt độ bên trong các sân vận động có điều hòa nhiệt độ của Qatar dao động quanh mức 21 độ C.

Trước khi World Cup diễn ra, đã có nhiều lo ngại về việc cái nóng ở Qatar sẽ làm ảnh hưởng sức khỏe vận động viên và cả người hâm mộ. Qatar được coi là một trong những quốc gia nóng nhất thế giới. Nhiệt độ trung bình hàng năm dao động 14-41 độ C. Ngày nóng nhất chưa từng có ở Qatar được ghi nhận vào tháng 7/2010 khi nhiệt độ đạt đỉnh 50,4 độ C.

Doha (thủ đô của Qatar) có nhiệt độ cao trung bình hàng ngày hơn 40°C vào tháng 8, hơn 41°C vào tháng 7. Nhiệt độ trung bình ở Qatar trong suốt một năm khoảng 29 độ C, mức cao nhất trong những tháng mùa hè lên tới 45 độ C. Độ ẩm trung bình cao hơn nhiều so với mức trung bình hàng năm của các nước là 59%, theo Sporting News Australia.

World Cup 2022 bắt đầu vào ngày 20/11 tại Qatar khi nhiệt độ thường bắt đầu chuyển sang mùa đông. Đối với trận khai mạc, độ ẩm vào khoảng 60%. Mặc dù trận đấu diễn ra vào buổi tối, nhiệt độ ghi nhận thực tế là 31 độ C.

Các trận đấu loại trực tiếp sau đó được diễn ra riêng vào buổi tối để giảm bớt sức nóng ở Qatar. Các vòng đấu loại trực tiếp cũng sẽ không bắt đầu cho đến tháng 12, thời điểm chính thức bắt đầu mùa đông ở Qatar với nhiệt độ trung bình hàng ngày giảm xuống 19-26 độ C.

Để chống lại thời tiết khó chịu, ban tổ chức giải đấu đã trang bị hệ thống điều hòa không khí hiện đại bên trong sân và đảm bảo tất cả 8 sân vận động tham gia giải đấu sẽ được trang bị điều hòa.

Qatar World Cup 2022 đã đi đến chặng đường cuối cùng. Ảnh: Talksport.

Bất chấp những lo ngại về khả năng làm giảm đáng kể nhiệt độ của các máy làm mát trong các sân vận động ngoài trời, mỗi địa điểm đều được trang bị các thiết bị làm mát được thiết kế đặc biệt.

Người phát minh ra công nghệ này là Tiến sĩ người Sudan, Saud Abdulaziz Abdul Ghani. Ông tự tin rằng sẽ không có trở ngại nào khi áp dụng công nghệ làm mát của ông tại World Cup 2022.

Công nghệ điều hòa không khí được sử dụng tại World Cup năm nay hoạt động bằng cách bơm không khí mát từ các lỗ thông hơi xung quanh sân vận động, tạo ra một bong bóng áp suất bên trong sân vận động với điều kiện thời tiết vừa làm mát vừa thanh lọc không khí. Công nghệ này cho phép làm mát sân vận động và thậm chí có thể tạo ra nhiệt độ khác nhau ở các khu vực khác nhau của sân.