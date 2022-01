Chung cư ở TP.HCM kêu gọi cư dân tố giác người vứt tàn thuốc bừa bãi

Ban quản lý chung cư La Astoria yêu cầu cư dân, người đến công tác không hút thuốc nơi công cộng, vứt tàn bừa bãi,... gây ảnh hưởng đến môi trường và phòng cháy chữa cháy.

Ngày 9/1, trao đổi với Zing, bà Huỳnh Thị Ngọc Châu, Trưởng Ban quản lý chung cư La Astoria (TP Thủ Đức) cho hay thời gian gần đây, Ban quản lý nhận được nhiều phản ánh của người dân về hành vi hút thuốc, vứt tàn thuốc bừa bãi ở khu vực công cộng hoặc làm rơi tàn thuốc xuống ban công nhà bên dưới.

Việc này gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn phòng cháy chữa cháy trong chung cư. Do đó, Ban quản lý kêu gọi người đang sinh sống, làm việc hay đến thăm chung cư cùng thực hiện “Hút thuốc thật văn minh”. Việc này giúp xây dựng và duy trì môi trường sống văn minh, an toàn cho mọi người.

Một trong nhiều mẫu thuốc lá vứt không đúng nơi quy định tại chung cư La Astoria (TP Thủ Đức). Ảnh: NVCC.

Theo đó, Ban quản lý chung cư vừa ban hành văn bản yêu cầu mọi người không được hút thuốc ở các khu vực công cộng như bãi xe, thang bộ thoát hiểm, hành lang tầng, khu vực sảnh, khu nhà vệ sinh công cộng; phải chắc chắn đã dụi tắt tàn thuốc hoàn toàn trước khi bỏ vào gạt tàn và thùng rác; không vứt tàn thuốc ra khỏi ban công căn hộ.

Ngoài ra, cư dân khi phát hiện có người vứt tàn thuốc không đúng quy định phải báo ngay cho ban quản lý để lập biên bản và xử lý vi phạm.

"Trường hợp cư dân bị xử phạt nhưng vẫn vi phạm, chúng tôi sẽ báo công an khu vực để làm việc", bà Châu cho biết.

Anh T. (cư dân chung cư La Astoria) tỏ ra đồng tình với các biện pháp quyết liệt của Ban quản lý chung cư. Tuy vậy, anh vẫn mong muốn người dân cùng ý thức để thực hiện nếp sống văn minh và ban quản lý có chế tài xử phạt nặng hơn để hành vi kém văn minh này được hạn chế.

"Nhiều lần tàn thuốc từ căn hộ tầng trên bay xuống ban công nhà khiến tôi bức xúc với việc làm vô ý thức này. Tôi mong căn hộ nào vi phạm sẽ được ban quản lý công khai trên nhóm chung của cư dân để mọi người cùng biết và xử phạt thật nặng", anh T. bày tỏ.

Còn cư dân N.C. thì cho hay vẫn còn nhiều cư dân vô ý thức hút thuốc ở những khu vực công cộng có trẻ em, người lớn tuổi.

"Hành vi này rất phản cảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Hy vọng đội ngũ an ninh tòa nhà tăng cường nhắc nhở để môi trường sống được văn minh hơn", anh C. nói.