Chung cư Lý Tự Trọng khác biệt hậu dịch Covid-19

Vẫn là điểm đến được giới trẻ TP.HCM yêu thích, nhưng hiện tại, không gian của chung cư Lý Tự Trọng đã có sự thay đổi đáng kể khi nhiều quán cà phê, bar, shop thời trang đóng cửa.

Chung cư Lý Tự Trọng (đường Lý Tự Trọng, quận 1) nằm ở giao điểm của đường Đồng Khởi và Lý Tự Trọng, đối diện trung tâm thương mại Vincom.

Dù sở hữu vị trí đắc địa và tập trung nhiều thương hiệu mang phong cách hiện đại, chung cư 4 tầng lầu vẫn phần nào giữ được nét cổ kính lâu đời, nhờ vậy thu hút nhiều người đến check-in.

Trước dịch, khu chung cư thường tương đối yên ắng vào các ngày trong tuần, và chỉ đặc biệt nhộn nhịp từ tối thứ 6 đến tối chủ nhật.

Trải qua thời gian giãn cách, đặc trưng đó vẫn tồn tại. Nhưng chỉ những ai quen thuộc với 26 Lý Tự Trọng mới hiểu: Giống TP.HCM, địa chỉ này đã khoác lên mình một tấm áo mới khi dịch Covid-19 đi qua.



Những ô cửa tối đèn

“Nhiều tiệm xung quanh đã trả mặt bằng. Ngày đi làm lại, cá nhân tôi rất bỡ ngỡ”.

Đó là tâm sự của Thanh Trúc, nhân viên một tiệm thời trang nằm ở tầng 2 chung cư Lý Tự Trọng. Thanh Trúc đã làm việc ở đây hơn một năm. Sau dịch, nơi cô bán hàng là một trong số ít shop còn mở cửa đón khách.

Đầu 2021, tòa nhà cổ là nơi hiện diện của trên dưới 20 cửa hàng khác nhau, nổi bật có Libé, Sexy Forever, Polkaholics, Popbirdy, NAKED by V, Mr Simple; chưa kể đến các thương hiệu thuộc tổ hợp The New Playground, cùng nhiều nhà hàng, quán cà phê như Cộng, Let’s Poke, Brewbar, Utt Lounge,...

Trở lại chung cư vào giữa tháng 11/2021, Zing ghi nhận một vài cái tên trong số đó đã chính thức dừng chi nhánh Lý Tự Trọng. Số lượng khách ra vào hàng quán không nhiều bằng lúc trước.

17h chiều thứ 6, khoảng 22 thực khách đi theo nhóm đôi, nhóm ba ngồi trò chuyện tại quán cà phê ở tầng 1. Hầu hết shop quần áo không có hoặc hiếm người ghé thăm.

“Cửa hàng đang có chương trình khuyến mại lớn nhưng tôi chỉ tiếp chưa đến 10 người/ngày”, Phương Nghi, đại diện shop thời trang nữ ngay mặt tiền chung cư, nói. Cô cho biết thi thoảng có vài khách vào xem nhưng nhanh chóng rời đi mà không mua gì. Trong giờ hành chính, lượt khách còn có thể ít hơn.

Không còn ánh đèn rực rỡ, khi trời bắt đầu tối, những “ban công đen” xen kẽ 3-4 cửa hiệu hoạt động mới là bộ mặt bình thường mới của khu mua sắm.

Nhiều dãy hành lang tối om và lạnh lẽo. Lối đi vắng bóng người chụp ảnh "sống ảo". Ở cầu thang chính, một số thời điểm hoàn toàn không có ai qua lại.

Khung cảnh đìu hiu trên có phần được cải thiện vào khoảng 20h khi số lượng người đến chung cư tăng nhanh. Theo quan sát, phần đông khách vẫn chọn uống nước thay vì mua sắm. Vài người cầm theo túi giấy của thương hiệu quốc tế từ trung tâm thương mại.

Gia Hào (quận 3, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi và bạn vừa mua áo, giày ở Vincom. Chúng tôi qua chung cư để nghỉ chân trước khi về nhà”.

Trong khi đó, Minh Tâm (TP Thủ Đức) nói cô đến đây gặp gỡ bạn bè. Shop Minh Tâm thường đi đã dọn nên hôm nay cô không có ý định dạo chơi, thử đồ.

Không ít khách mua sắm ở The New Playground cũng trở ra "trắng tay" vì không tìm được món ưng ý. Từng quy tụ hàng chục local brand phổ biến, tại đây hiện có nhiều mặt bằng bỏ trống - trái ngược với hình ảnh màu sắc của áo quần, phụ kiện mấy tháng trước.



Những cảm giác mới

Tối cuối tuần tại tầng cao nhất của chung cư, quán cà phê The Balcony đón một nhóm khách trẻ và 1-2 khách đi một mình.

Đây là lần đầu tiên nhóm bạn 7 người đến quán.

Chia sẻ với Zing, Thành Phú (áo hồng) nói anh và các bạn thường tụ tập ở Newin Cafe cùng tầng. Sau 5 tháng giãn cách, quán có vẻ đã đóng cửa. Thành Phú và bạn đành chọn nơi khác trong tiếc nuối.

"Không phải lần đầu chúng tôi đến chung cư Lý Tự Trọng, nhưng là lần đầu cả nhóm có cảm giác khác lạ như thế”, một người bổ sung.

Họ vui vẻ đàn, hát với nhau đến gần 21h. Tiếng hát góp phần làm "sáng bừng" và khiến một góc chung cư như trẻ lại.

Mặt khác, một số người tỏ ra thích thú với trạng thái vắng vẻ của khu mua sắm vốn sầm uất này. Lý do là ngoài việc được mua trực tiếp, họ có thể chậm rãi lựa chọn kỹ hơn và đảm bảo an toàn.



Sự biến chuyển tích cực

Thực ra trong quá khứ, chung cư Lý Tự Trọng đã nhiều lần “thay da đổi thịt” về mặt kinh doanh. Có thương hiệu gắn bó lâu dài với tòa nhà, nhưng cũng có thương hiệu đến rồi đi.

Những ai biết đến số 26 Lý Tự Trọng khoảng 5-6 năm trước hẳn vẫn nhớ The Loft với chiếc cửa sổ đồng hồ độc đáo, hay Bông Cải Xanh, Usthebasic, Jessie Dolls, Gago, Xéo Xọ và nhiều đơn vị khác.

Đó đều là những địa điểm thân quen với người thường xuyên đến chung cư. Khi ngừng hoạt động, chúng dần được thay thế bởi các brand hiện tại.

Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, và chung cư Lý Tự Trọng cũng không ngoại lệ.

Sự đổi mới là điều chắc chắn xảy ra theo thời gian. Cá nhân người viết tin rằng, các khoảng trống trong chung cư rồi sẽ lại được lấp đầy bởi dịch vụ đa dạng, đáng để trải nghiệm trong tương lai gần.