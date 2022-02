Chuẩn mực nam tính bị phá vỡ

Harry Styles và Timothée Chalamet là hai ngôi sao đang thay đổi chuẩn mực về sự nam tính. Vẻ đẹp lãng tử, phá cách ngày càng được ưa chuộng tại Hollywood.

Từ sau bộ phim Titanic (1997), rất ít tác phẩm có mặt nam chính trẻ như Leonardo DiCaprio. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác khi Hollywood xuất hiện nhân tố mới mang tên Timothée Chalamet.

Ngôi sao mang hai dòng máu Mỹ - Pháp được cho là người đang thay đổi quan niệm của Hollywood về sự nam tính. Giờ đây, nam chính trong các bộ phim bom tấn không cần phải quá cơ bắp hay cứng rắn. Trước đó, Harry Styles là ngôi sao dám phá vỡ định kiến về phong cách ăn mặc của các tài tử tại kinh đô điện ảnh.

Timothée Chalamet đang đưa vẻ đẹp lãng tử trở lại Hollywood. Ảnh: Vogue.

Khi chuẩn mực nam tính thay đổi

Timothée Chalamet mang nét lãng tử điển hình: Mái tóc nâu bồng bềnh, ánh mắt mơ màng, gương mặt “đẹp như hoa”, theo SCMP. Ngôi sao 27 tuổi được cho là một trong những tài tử sáng giá nhất thuộc thế hệ Instagram, mạng xã hội.

Người hâm mộ điện ảnh biết cái tên Timotheé Chalamet từ các tác phẩm như Interstellar, Lady Bird, Little Women và vai cậu con trai nghiện ma túy trong Beautiful Boy. Nổi tiếng nhất là bộ phim đề tài đồng tính Call Me by Your Name. Vai diễn trong phim giúp anh được đề cử giải Oscar hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc khi vừa bước sang tuổi 23.

Năm 2021, nam diễn viên xuất hiện trong hàng loạt bộ phim điện ảnh như The French Dispatch của Wes Anderson, tác phẩm khoa học viễn tưởng Dune và gần đây là trong Don't Look Up.

Sắp tới, Chalamet thủ vai chủ nhà máy chocolate lập dị Willy Wonka - nhân vật được nhiều tài tử nổi tiếng thủ vai trước đó - trong Wonka, đồng thời là vai nam chính trong phần tiếp theo của Dune.

Ngoài những tác phẩm điện ảnh, Chalamet xuất hiện trên nhiều trang bìa nổi tiếng, trong đó có Time. Tạp chí Vogue nhiều lần tôn vinh nam diễn viên là người có sức ảnh hưởng về thời trang bởi những lần bước đi trên thảm đỏ.

Theo SCMP, gương mặt và diễn xuất hấp dẫn giúp Chalamet dễ dàng đóng nhiều thể loại phim, từ chính kịch đến bom tấn phòng vé. Tạp chí Time từng mô tả nam diễn viên là chàng trai nhạy cảm, sau khi anh gọi điện thoại, trực tiếp nói yêu bà ngay trong cuộc phỏng vấn.

Chuẩn mực nam tính tại Hollywood bị phá vỡ sau khi Harry Styles và Timothée Chalamet xuất hiện. Ảnh: GQ, Vogue.

Từ sau cuộc tình với người mẫu Lily-Rose Depp - con gái của nam diễn viên Johnny Depp, cũng như với con gái của Madonna là Lourdes Leon, Chalamet chứng tỏ sức quyến rũ không thua kém bất kỳ ngôi sao cơ bắp nào. Nam diễn viên cũng có hơn 17 triệu người theo dõi trên trang cá nhân. Điều đó cho thấy “cuộc chơi” về quan niệm nam tính đang dần thay đổi.

Trước đó, Harry Styles được xem là ngôi sao đang khởi đầu cho cuộc cách mạng về tiêu chuẩn giới. Trong giai đoạn là thành viên nhóm One Direction, nam ca sĩ theo đuổi hình tượng trưởng nhóm nam tính (giống với Justin Timberlake của NSYNC hay Brian Littrell của Backstreet Boys).

Đến khi rã nhóm vào năm 2016, nam ca sĩ chuyển sang hoạt động solo và bắt đầu theo đuổi phong cách mang đậm dấu ấn cá nhân. Harry Styles không ngại theo đuổi phong cách nữ tính, thay tuyên ngôn về chuẩn mực cái đẹp mới.

Việc Harry Styles xuất hiện trên Vogue mở ra kỷ nguyên mới cho tạp chí nổi tiếng. Anh là sao nam đầu tiên xuất hiện độc quyền trên bìa, lại còn diện trang phục nữ tính.

Thời điểm đó, cựu thành viên nhóm One Direction bị chỉ trích vì hình ảnh “đàn ông mặc váy”. Phe bảo thủ liên tục tấn công nam ca sĩ vì đã “phá vỡ hình ảnh những người đàn ông nam tính”.

Bù lại, người hâm mộ và các nhãn hàng lớn lại thích thú với hình ảnh mới của Harry Styles. Trong năm qua, anh liên tục nhận show, xuất hiện trong nhiều bộ phim như Eternals. Sắp tới, nam diễn viên có loạt dự án như Don’t Worry Darling, My Policeman và Faster, Cheaper, Better…

Chuẩn mực mới về sự nam tính

Trong ngành công nghiệp người mẫu và thời trang, nhu cầu tìm kiếm về khuôn mẫu nam tính (dù không rõ rệt như những năm 1990, người mẫu nam phải có vóc dáng như Marcus Schenkenberg của Calvin Klein) vẫn còn khá phổ biến.

Theo Claudia Midolo, người đứng đầu một công ty quản lý người mẫu ở Mỹ, nam giới ngày nay dần mềm mại, mảnh mai và ít cơ bắp hơn. Sự đa dạng dần xuất hiện trong ngành. Nói chung, kiểu ngoại hình, gương mặt của Timothée Chalamet hiện nay khá phổ biến.

Song, nhóm đối tượng thuộc kiểu đàn ông mới lớn này vẫn còn quá trẻ. Rất khó để các thương hiệu thời trang đắt tiền thuê họ làm gương mặt đại diện. Timothée Chalamet đang dần phá vỡ các định kiến này để đại diện cho kiểu nam tính mới ở Hollywood.

“Đó là lý do kiểu đàn ông này có nhiều khả năng dẫn đầu trong lĩnh vực diễn xuất, âm nhạc và mạng xã hội”, Midolo giải thích.

Học giả văn học Toni Tholen của Đại học Hildesheim ở Đức cho biết Chalamet là điển hình của “nam tính lai”. Nghĩa là nam diễn viên không hoàn toàn không phù hợp với nam tính kiểu mẫu ở Hollywood (thậm chí có phần nữ tính). Sự nam tính của Chalamet biểu hiện ở chỗ anh là người thành đạt trong xã hội, trụ cột của gia đình - thước đo nam tính tồn tại suốt nhiều thời kỳ xã hội.

Về hình ảnh của đàn ông nói chung, chuyên gia Tholen nói: “Những năm gần đây, sự thống trị của nam giới và cấu trúc thống trị gia trưởng đứng trước nhiều thử thách. Một phần là nhờ vào sự phê phán của phong trào nữ quyền và chính trị. Phần khác đàn ông bị đặt vào những đòi hỏi nam tính khắt khe, quá đà và họ bắt đầu tự đặt câu hỏi về điều đó”.

Vẻ đẹp lãng tử ngày càng được ưa chuộng ở Hollywood. Ảnh: GQ, Vogue.

Tholen cho rằng những dấu hiệu, nhu cầu về nam tính biến mất hoàn toàn. Tình hình chưa được quyết định vì chúng ta dễ dàng quan sát được việc nam giới đang dần thay đổi và thích nghi với chủ nghĩa nam tính trong thời đại mới.

“Sự thay đổi này hoạt động theo cách dao động của con lắc. Bạn sẽ thấy điều đó khi nhìn vào tình hình toàn cầu. Hiện tại, nam tính được hiểu là một dạng của các chuyển động, lựa chọn giữa nam tính kiểu mẫu và sự phá cách”, Tholen nói.

Theo Hollywood Insider, Harry Styles và Timothée Chalamet là hai ngôi sao đang dần thay đổi lý tưởng nam tính truyền thống tồn tại lâu đời ở Hollywood. Hấp dẫn không hẳn là nam giới có cơ bụng 6 múi, những bộ râu quai nón. Phái đẹp ngày nay thích những chàng trai cao, gầy, gương mặt lãng tử. Xu hướng này tồn tại nhiều năm trước đây ở làng giải trí Hàn, Trung.

“Sự khen ngợi của khán giả dành cho Timothée Chalamet hay Harry Styles là lời đe dọa cho chủ nghĩa nam tính độc hại. Nó đồng thời báo hiệu cho sự thay đổi trong lĩnh vực thời trang”, Hollywood Insider bình luận.

Câu hỏi “đàn ông nam tính có những biểu hiện gì?” phụ thuộc vào cách nhìn của mỗi người, giờ đây là thêm cả ngoại hình và sự thành công của Timothée Chalamet, Harry Styles.