Chuẩn bị phương án ứng phó đến cấp độ có 300.000 ca mắc Covid-19

Thủ tướng giao Bộ Y tế xây dựng kịch bản chống dịch cao hơn để không bị động, lúng túng khi có tình huống xấu hơn; chuẩn bị kỹ phương án ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 hôm 16/7.

Thủ tướng giao các phó thủ tướng phụ trách bộ, ngành, lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng giao trong phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến phòng, chống dịch.

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ở Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện hỗ trợ phòng, chống dịch tại những tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội; thành lập tổ công tác chuyên trách, thường trực phòng, chống dịch, phân công người có đủ thẩm quyền và trách nhiệm trực 24/24 giờ, kịp thời xử lý một số vấn đề đột xuất, phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế xây dựng kịch bản chống dịch cao hơn để không bị động, lúng túng khi có tình huống xấu hơn. Ảnh: VGP.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ trưởng Quốc phòng chỉ đạo, huy động các lực lượng tham gia bảo đảm việc lưu thông, vận chuyển lương thực, hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân. Cùng với đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương để kịp thời xây dựng bệnh viện dã chiến; phối hợp với Bộ Y tế triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine.

Bộ trưởng Công an chỉ đạo lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an ninh mạng, nhất là tại cơ sở và tại địa bàn, khu vực bị phong tỏa, giãn cách.

Giao nhiệm vụ cho Bộ trưởng Y tế, Thủ tướng nêu rõ bộ chịu trách nhiệm sẵn sàng trang thiết bị, vật tư y tế; hướng dẫn thực hiện giãn cách xã hội; có phương án kịp thời tăng cường năng lực điều trị tại từng địa phương thực hiện giãn cách.

Bên cạnh đó, bộ cần chủ động lên kế hoạch và kịp thời thực hiện mua sắm tập trung trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch, bảo đảm cung ứng đủ, kịp thời vật tư y tế, trang thiết bị, máy thở, oxy...

Đặc biệt, Thủ tướng giao Bộ Y tế xây dựng kịch bản cao hơn để không bị động, lúng túng khi có tình huống xấu hơn; chuẩn bị kỹ phương án ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh có thể xảy ra gồm cấp độ có 100.000 ca mắc, 200.000 ca mắc và 300.000 ca mắc.

Các bộ, ngành khác cũng được người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng chức năng được phân công.