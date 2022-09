Chưa thể tiếp cận 2 phòng VIP trong quán karaoke bị cháy ở Bình Dương

Cán bộ chỉ huy tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương cho biết vẫn còn 2 phòng VIP trong quán karaoke chưa được kiểm tra. Thời điểm xảy ra cháy, 2 phòng này cũng đang hoạt động.

13h ngày 7/9, cơn mưa nặng hạt bất ngờ đổ xuống khu vực TP Thuận An (Bình Dương) khiến công tác tiếp cận, tìm kiếm các nạn nhân nghi còn mắc kẹt trong quán karaoke An Phú gặp khó khăn.

Dưới cơn mưa, cảnh sát tiếp tục đứng trên xe thang dùng búa đập liên tục vào bức tường bê tông ở tầng 3. Khi những lỗ thủng được mở ra, luồng khói đen trong phòng hát cuồn cuộn thoát ra ngoài.

Cảnh sát dầm mưa đập tường quán karaoke. Ảnh: An Huy.

Tại hiện trường, một cán bộ chỉ huy lực lượng tìm kiếm cứu nạn cho biết vẫn còn 2 phòng VIP với diện tích rộng, chưa được cảnh sát tiếp cận.

Lính cứu hỏa đang đập tường và mang bình oxy vào bên trong nhưng gặp nhiều khó khăn. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, hai phòng này đang hoạt động phục vụ khách.

Dù mưa nặng hạt, quán karaoke vẫn không ngừng bốc khói ngùn ngụt. Khu chung cư nằm phía sau quán karaoke này cũng chìm trong làn khói đen.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, quán karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ. Quán được thiết kế 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 đến nay.

Dưới cơn mưa chiều 7/9, cảnh sát PCCC vẫn tiếp tục nỗ lực tiếp cận hiện trường để tìm kiếm những nạn nhân có thể còn bị mắc kẹt. Ảnh: Quỳnh Danh.

Hỏa hoạn bùng lên tại tầng 2 của quán. Cảnh sát PCCC đã đến hiện trường dập lửa cứu được 22 người thoát ra ngoài an toàn. Tính đến 8h cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện 12 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.

Khoảng 20h15 ngày 6/9, quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) bốc cháy ngùn ngụt.

Do lửa cháy ở khu vực lầu 2 của quán nên nhiều khách và nhân viên không thể thoát ra ngoài. Một số người nhảy từ trên cao xuống đất bị thương, được người dân gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.