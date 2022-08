Chưa thể giám định thương tật nạn nhân vụ đánh ghen do song ca

Do sức khỏe bệnh nhân còn yếu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chưa đồng ý để cơ quan chức năng đưa chị V. đi giám định thương tích.

Chiều 25/8, chia sẻ với Zing, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng công an đã đề nghị được đưa chị V. (nạn nhân trong vụ bị một cán bộ quản lý thị trường hành hung do song ca với người khác) đi giám định thương tích. Tuy nhiên, phía bệnh viện không đồng ý với đề nghị trên do sức khỏe bệnh nhân còn yếu, tâm lý chưa ổn định.

Vẫn theo nguồn tin này, sức khỏe của chị V. đang dần hồi phục. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ xác định xương hàm của nạn nhân bị giãn rộng, không gãy như nhận định ban đầu nên không cần phẫu thuật. Sau khi nắn xương chính mũi vào chiều 24/8, sức khỏe chị V. tiến triển tốt, dự kiến có thể xuất viện vào tuần tới.

Còn theo người thân bệnh nhân, sau gần 1 ngày phẫu thuật, chiều 25/8, chị V. vẫn chưa thể nói và tự ăn được.

Chị V. vẫn chưa thể nói và ăn. Ảnh: D.N.

Theo chia sẻ của gia đình, chị V. (33 tuổi) có quan hệ tình cảm với anh L.T.N. (36 tuổi, kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 1). Tối 21/8, anh N. đón chị V. đi ăn tối. Đến khoảng 22h30, họ cùng 4 người khác đi hát karaoke.

Khi chị V. hát song ca với bạn nam trong nhóm, anh N. ghen tuông, đánh người phụ nữ này ngay tại phòng.

Sau đó, chị V. chạy xuống tầng 1 để về nhà bằng ôtô người quen. Đi được một đoạn, anh N. đuổi theo, yêu cầu chị sang ôtô do anh N. cầm lái. Đến khu đất trống, anh N. khóa cửa xe, hành hung, lột quần áo và quay video. Đến khoảng 3h ngày 22/8, anh N. đưa nạn nhân về nhà.

Sau khi hành hung, N. đe dọa sẽ giết con gái chị V. nếu người phụ nữ này đến bệnh viện hoặc báo công an. Gia đình cho biết nạn nhân được xác định bị dập xương mũi, rạn xương hàm, chảy máu mắt, có nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Theo chị D. (em gái nạn nhân) cho biết , chị V. đã ly dị chồng vài năm trước. Giữa ông N. và nạn nhân có quan hệ tình cảm được khoảng hơn 2 năm. Trong cuộc điện thoại gọi đến cho nạn nhân, ông N. thừa nhận trong lúc uống say, thấy người tình hát với người đàn ông khác nên đã ghen tuông.