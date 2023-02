'Chúa tể những chiếc nhẫn' tái xuất

Hãng New Line Entertainment thông báo đang hợp tác với Middle-earth Enterprises để sản xuất những bộ phim mới chuyển thể từ “The Lord of the Rings” và “The Hobbit”.

Ngày 23/2 (theo giờ Mỹ), tờ Screen Rant đưa tin series Chúa tể những chiếc nhẫn (tựa gốc: The Lord of the Rings) sắp trở lại màn ảnh. Warner Bros Discovery thông báo rằng New Line Cinema đã ký một thỏa thuận kéo dài nhiều năm với công ty Middle-earth Enterprises.

Thỏa thuận được đưa ra sau khi New Line mua lại Middle-earth Enterprises. Mục đích của việc này nhằm tạo ra những bộ phim mới lấy bối cảnh trong vũ trụ The Lord of the Rings. Theo tiết lộ, những dự án này sẽ dựa trên nguyên tác The Lord of the Rings và The Hobbit. Đây là những phim mở rộng nội dung, bổ sung cho dự án hoạt hình The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim đang được New Line sản xuất.

Thông tin chi tiết về nội dung các phim mới hiện chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, một vài nguồn tin cho rằng chúng có thể sẽ là bản remake của Hiệp hội nhẫn thần, Hai tòa tháp và Sự trở lại của nhà vua... Dẫu vậy, vũ trụ The Lord of the Rings sở hữu hệ thống nhân vật và sự kiện dày đặc. Vậy nên, không loại trừ khả năng các dự án này sẽ tập trung khai thác những nhân vật mới ít được chú ý trước đó.

Chúa tể những chiếc nhẫn là một trong số series nổi tiếng nhất mọi thời. Ảnh: Warner Bros.

Chúa tể những chiếc nhẫn là một thiên tiểu thuyết kiệt xuất của nhà văn J. R. R. Tolkien. Năm 2001-2003, nó đã được chuyển thể thành bộ ba phim phiêu lưu giả tưởng sử thi do Peter Jackson đạo diễn, lần lượt là Hiệp hội nhẫn thần (2001), Hai tòa tháp (2002) và Sự trở lại của nhà vua (2003).

Đây được đánh giá là một trong những loạt phim vĩ đại, có ảnh hưởng nhất từng được thực hiện. Ngoài ra, nó cũng thành công rực rỡ về mặt thương mại với với doanh thu gần 3 tỷ USD trên toàn cầu. Series The Lord of the Rings giành được 17 trong tổng số 30 đề cử Oscar, bao gồm cả Phim xuất sắc (Sự trở lại của nhà vua). Vào năm 2021, Hiệp hội nhẫn thần được Viện Lưu trữ phim Mỹ chọn bảo quản trong Thư viện Quốc hội Mỹ vì ý nghĩa về mặt văn hóa, lịch sử và thẩm mỹ.