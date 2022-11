'Chúa tể Hắc ám' của điện ảnh

Ralph Fiennes đã mang đến màn trình diễn không thể ấn tượng hơn trong “The Menu”. Trong phim, ông vào vai vị bếp trưởng có nội tâm phức tạp Julian Slowik.

Ralph Fiennes sở hữu nhiều vai ấn tượng.

* Lưu ý: Bài viết tiết lộ một số chi tiết nội dung phim

The Menu là sự châm biếm ẩn dụ xen lẫn yếu tố hài đen về thế giới của ngành ẩm thực cao cấp. Nhân vật chính đưa ra lời chỉ trích về thái độ khi trải nghiệm nghệ thuật, là tiếng nói của những người đã phải đổ mồ hôi, nước mắt và máu để tạo ra chúng. Ralph Fiennes đã có màn thể hiện đỉnh cao trong vai vị bếp trưởng bí ẩn ở Hawthorne.

Điểm nhấn trong “thực đơn” kinh hoàng

The Menu xoay quanh câu chuyện về bếp trưởng Julian Slowik (Ralph Fiennes) cùng 12 thực khách định mệnh tại nhà hàng Hawthorne. Các vị khách làm đủ mọi ngành nghề nhưng cùng thuộc tầng lớp thượng lưu. Họ được bếp trưởng coi như một phần của thực đơn quái dị của ông.

Julian Slowik được tài tử khắc họa là một vị bếp trưởng lạnh lùng với cái tôi cao và đầy uy quyền trong khu vực của mình. Chỉ bằng cái nhìn sắc lẹm của Fiennes với Margot (Anya Taylor-Joy) cũng đủ khiến người xem lạnh gáy. Tài tử người Anh cho thấy sự khéo léo khi khoác lên một lớp vỏ bọc bí ẩn cho Slowik. Che giấu đi bản chất thật của bếp trưởng khỏi những thực khách đang dùng bữa tại nhà hàng.

Nhân vật của Ralph Fiennes trở thành trung tâm dẫn dắt diễn biến trong The Menu. Ảnh: Searchlight.

Trong phim, Fiennes cho khán giả thấy trọn vẹn dã tâm và từng bước chuyển biến trong tâm lý của ông chủ nhà hàng Hawthorne. Nội tâm bếp trưởng Slowik là sự phức tạp, tăm tối đầy bí ẩn. Ông như một người nhạc trưởng điều phối cả dàn nhạc bao gồm toàn bộ nhân viên phục vụ, đầu bếp và các thực khách tham dự trong buổi tối kinh hoàng.

Điểm nhấn cho màn trình diễn của Ralph Fiennes là khi ông bộc lộ phần “người” ẩn giấu cùng tình yêu dành cho ẩm thực của Slowik. Tất cả được thể hiện qua đôi mắt của Fiennes, thay vì hờ hững lạnh lẽo, ông chuyển sang cái nhìn đầy trìu mến và hành động nhẹ nhàng dành cho Margot. Đỉnh cao diễn xuất của Ralph Fiennes trong The Menu khi ông có thể khám phá và chạm tới giới hạn trong mọi bản ngã của nhân vật.

Một Voldemort đích thực của giới điện ảnh

Trước khi vào vai vị bếp trưởng tàn nhẫn trong The Menu, tài tử Ralph Fiennes từng đảm nhận nhiều nhân vật phản diện có chiều sâu và phức tạp. Trong Schindler's List (1993), Ralph Fiennes vào vai tên Đại úy tàn bạo Amon Göth của lực lượng SS. Với màn trình diễn nhận cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn đã giúp tài tử nhận giải thưởng BAFTA cho hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc cùng một đề cử tại Oscars năm 1994.

Nối tiếp thành công đó là những vai phản diện có thể kể đến ông trùm thế giới ngầm Harry Waters trong In Bruges (2008), thần chết Hades trong 2 phần Clash of the Titans (2010) và Wrath of the Titans (2012). Thế nhưng, vai diễn phản diện tạo nên thương hiệu cho Ralph Fiennes là Chúa tể Voldemort trong loạt phim Harry Potter. Siêu phản diện sở hữu sức mạnh đáng gờm cùng tư tưởng cực đoan có khả năng thao túng tâm lý bất kỳ ai.

Ralph Fiennes trở thành một Voldemort trong giới điện ảnh. Ảnh: Warner Bros..

Sau nhiều lần bén duyên khi vào vai phản diện, tài tử người Anh được người hâm mộ nhận định là một Voldemort trong giới điện ảnh. Ngoại hình lạnh lùng, bí ẩn đầy cuốn hút cùng lối diễn xuất mạnh mẽ, dứt khoát đã góp phần tạo nên thương hiệu cho các vai diễn phản diện của ông. Lựa chọn hàng đầu cho các nhân vật phản diện có chiều sâu sẽ khó ai có thể ngồi vào vị trí đó ngoài Ralph Fiennes.

Nhận định có cánh từ giới phê bình

Trong buổi công chiếu The Menu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto, giới phê bình đã dành những lời có cánh cho tác phẩm cũng như màn trình diễn của tài tử người Anh. Chia sẻ về vị bếp trưởng trong bộ phim, cây bút Mick LaSalle của Datebook cho biết: “Tôi không có bất kỳ đánh giá cụ thể nào về Ralph Fiennes khi vào vai một người đầu bếp. Cho nên, tôi có thể thưởng thức màn trình diễn của anh ấy trên tư cách là một nhân vật trong bộ phim”.

Tài tử người Anh nhận cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn. Ảnh: Searchlight.

Cây bút Alan Ziberman từ tờ Spectrum Cultrue cho rằng: “Diễn xuất của Fiennes là chìa khóa cho hiệu ứng tổng thể của The Menu. Anh ấy vào vai Julian giống như sự giao thoa giữa Primo trong Big Night và Hannibal Lecter”. Theo nhà phê bình Richard Roeper nam diễn viên được chọn vào vai phản diện trong The Menu là sự hoàn hảo cho một người đầu bếp thiên tài điên rồ.

Trên trang đánh giá Rotten Tomatoes, vai diễn trong The Menu của Ralph Fiennes được giới phê bình đánh giá cao. Hiện phim đạt 90% đánh giá “tươi” từ các nhà phê bình và 81% bình chọn từ khán giả.