‘Chúa Nhẫn’ được sản xuất phần tiền truyện

Bộ phim hoạt hình nhan đề “The War of the Rohirrim”, lấy bối cảnh 250 năm trước các sự kiện trong “The Lord of the Rings”, đang được sản xuất.

ScreenRant đưa tin một dự án hoạt hình thuộc vũ trụ điện ảnh The Lord of the Rings đang được Warner Bros. và New Line Cinema hợp tác phát triển. Đây là dự án thứ hai được phát triển từ pho tiểu thuyết của J.R.R. Tolkien trong vòng 7 năm kể từ The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014).

Bộ phim nhan đề The War of Rohirrim, do Kenji Kamiyama đạo diễn từ kịch bản do Jeffrey Addiss và Will Matthews xây dựng. Dự án do Joseph Chou sản xuất. Nội dung phim lấy bối cảnh vùng Trung Địa vào 250 năm trước khi diễn ra các sự kiện trong bộ ba tác phẩm The Lord of the Rings.

Bộ phim tiền truyện mới của The Lord of the Rings có nhan đề The War of Rohirrim. Ảnh: New Line Cinema.

Ông Richard Brener, Chủ tịch kiêm giám đốc sáng tạo của hãng New Line Cinema, phát biểu cảm nghĩ về dự án: “Nhân viên tại hãng New Line gắn bó sâu sắc với thế giới tuyệt diệu mà J.R.R. Tolkien đã sáng tạo.

Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với hãng Warner Bros. đưa thế giới Trung Địa trở lại màn ảnh rộng một lần nữa. Bộ phim hoạt hình này với chúng tôi tựa giấc mơ thành hiện thực”.

Ông Sam Register, chủ tịch Warner Bros. Animation bổ sung: “Đây chắc chắn là tác phẩm hoành tráng tái hiện thế giới Trung Địa bằng ngôn ngữ điện ảnh. Chúng tôi vinh hạnh được hợp tác với những tài năng từng đóng góp cho thành công của thương hiệu phim The Lord of the Rings và The Hobbit bên cạnh các nhân tố mới”.

The War of Rohirrim sẽ phát triển những câu chuyện về Helm’s Deep, nơi tọa lạc pháo đài nổi tiếng từng xuất hiện trong phần The Lord of the Rings: The Two Towers. Tiền truyện hoạt hình sẽ đưa lên màn ảnh cuộc đời cũng như chuỗi ngày chinh chiến của Helm Hammerhand - Vua xứ Rohan, người anh hùng đã đi vào huyền thoại Trung Địa.

The War of Rohirrim được lên kế hoạch là bộ phim độc lập, có kết nối với cốt truyện gốc trong The Lord of the Rings. Dự án đang trong giai đoạn phát triển sơ khai tại New Line Cinema và chưa công bố danh sách diễn viên cũng như hình ảnh chính thức.