'Chúa Nhẫn' bản truyền hình không đậm sắc dục như 'Game of Thrones'

Tổng đạo diễn của series truyền hình “The Lord of the Rings: The Rings of Power” khẳng định bộ phim sắp ra mắt sẽ không nặng yếu tố bạo lực và tình dục như “Game of Thrones”.

Ngày 10/2, nhân dịp TV series The Lord of the Rings: The Rings of Power hé lộ hình ảnh đầu tiên, tổng đạo diễn của bộ phim - Patrick McKay - đã tiết lộ với Vanity Fair những điểm đáng mong chờ ở dự án truyền hình đắt đỏ nhất lịch sử. Trong bài phỏng vấn, McKay nhấn mạnh series phim do mình nhào nặn sẽ không có những phân cảnh đâm chém bạo lực hay tình dục trần trụi như Game of Thrones.

Anh chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một bộ phim dành cho khán giả mọi độ tuổi, từ những đứa bé 11-12 tuổi. Tất nhiên, đôi khi các em vẫn sẽ trùm chăn kín đầu để che mắt khi có cảnh nào quá rùng rợn”.

“Chúng tôi đã trao đổi về màu sắc trong những cuốn sách của Tolkien. Chất liệu văn học của ông đôi khi rùng rợn, khi khác lại rất mãnh liệt, có lúc phảng phất màu chính trị, hoặc tinh tế… Nhưng bao trùm là cảm giác ấm áp, đầy sức sống và lạc quan. Đó là những áng văn về tình bạn, tình bằng hữu và những người anh hùng áo vải chống lại chúa tể hắc ám”, Patrick McKay nói.

Những khung cảnh đầu tiên từ bộ phim The Rings of Power. Ảnh: Vanity Fair.

Phát biểu của McKay ngầm gợi ý The Rings of Power được gắn nhãn PG-13, hay bộ phim có thể chứa một số chi tiết không hợp với khán giả dưới 13 tuổi. Nhưng về tổng thể, giống như hai thương hiệu điện ảnh The Lord of the Rings và The Hobbit, bộ phim thân thiện với khán giả ở mọi độ tuổi và phù hợp để cả gia đình cùng thưởng thức.

Trong quá khứ, lo ngại về việc The Rings of Power sẽ nhuốm màu sắc dục nảy sinh sau tin đồn hãng Amazon đăng thông báo tuyển điều phối viên cảnh nóng cho một dự án của hãng đang quay ở New Zealand. Người hâm mộ The Lord of the Rings từng tổ chức các chiến dịch lấy chữ ký trực tuyến đề nghị Amazon không đưa các cảnh khỏa thân lộ liễu vào TV series chuyển thể từ bộ sách.