Chủ xe ở Cần Thơ may mắn bấm được biển số tiến lên 334.56

Khi làm thủ tục đăng ký ôtô, người đàn ông ở TP Cần Thơ may mắn bấm được biển số tiến lên 65A-334.56.

Ngày 29/8, Công an huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, cho biết sáng cùng ngày, người đàn ông ở xã Mỹ Khánh đã bấm được biển số 65A-334.56 cho chiếc ôtô vừa mua.

Cảnh sát giao thông trao biển số cho chủ xe may mắn. Ảnh: M.A.

Nhiều người chứng kiến cho rằng người đàn ông nói trên là “bàn tay vàng” trong làng bấm biển số. Lãnh đạo Công an huyện Phong Điền cho biết người đàn ông bấm được số đẹp trên hoàn toàn ngẫu nhiên và may mắn.

Theo Công an huyện Phong Điền, thực hiện Thông tư 15 của Bộ Công an và chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Cần Thơ, đơn vị đã thực hiện việc tổ chức đăng ký ôtô tại công an huyện và đăng ký xe máy tại công an xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, giảm được thời gian đi lại, chờ đợi.