Chủ tịch TP Hội An lên tiếng về việc bán vé tại phố cổ

Chủ tịch UBND TP Hội An, Nguyễn Văn Sơn, khẳng định không yêu cầu mua vé đối với mọi đối tượng khi vào phố cổ. Những người đến thăm thân nhân hoặc làm việc sẽ không phải mua vé.

Hướng dẫn viên trao đổi với du khách nước ngoài tại Hội An. Ảnh: Thanh Đức.

Sau khi TP Hội An (Quảng Nam) ban hành phương án về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An, dư luận quan tâm việc địa phương sẽ áp dụng yêu cầu bắt buộc mua vé tham quan, thực hiện như thế nào tại các quầy vé trước khi vào phố cổ đối với du khách trong và ngoài nước từ ngày 15/5.

Từ trước đến nay, du khách khi tham quan các địa điểm di tích trong khu phố cổ mới phải mua vé. Nếu theo quy định mới, tất cả du khách đặt chân đến phố cổ, không vào các di tích nằm trong danh sách tham quan, cũng bắt buộc mua vé.

Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn khẳng định địa phương không "ngăn sông cấm chợ", chặn đầu tận thu mà nhằm đảm bảo quyền lợi giữa khách mua vé và những người không mua vé.

Bán vé cho du khách là cần thiết

Trao đổi với Zing ngày 4/4, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết địa phương mới đưa ra phương án và nằm trong dự thảo, chưa thực hiện ngay được.

"Kế hoạch địa phương đưa ra như vậy nhưng để triển khai, các cơ quan ban, ngành của thành phố còn phải họp với đơn vị lữ hành, tham vấn ý kiến của chính các cư dân sinh sống trong khu phố cổ. Tôi khẳng định thành phố không yêu cầu mua vé đối với mọi người khi vào khu phố cổ. Người thân của bà con sinh sống trong khu phố cổ có thể ra vào, thăm hỏi mà không phải mua vé", ông Sơn nói.

TP Hội An sẽ thực hiện nghiêm việc bán vé cho du khách tham quan khu phố cổ. Ảnh: Thanh Đức.

Chủ tịch UBND TP Hội An cho hay việc tổ chức bán vé tham quan diễn ra từ năm 1992 đến nay và đẩy mạnh hơn sau khi phố cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa Thế giới năm 1999.

"Việc bán vé thực hiện theo Luật Di sản, Nghị định 109 và quy chế quản lý bảo tồn trùng tu phố cổ Hội An của HĐND tỉnh cũng như Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thu phí. Lâu nay Hội An quản lý nhẹ nhàng, chỉ tập trung bán vé cho khách có nhu cầu. Với những khách trong nước chỉ tham quan, không có nhu cầu, không muốn mua vé, thành phố cũng không ép", ông Sơn nói.

Giá vé cũng là vấn đề được quan tâm khi khách trong nước phải trả 80.000 đồng và với khách nước ngoài là 120.000 đồng. Ông Sơn cho rằng các di sản khác đều bán vé chứ không riêng Hội An. Chỉ du khách trong nước có ý kiến về giá vé, khách nước ngoài không có ý kiến với vấn đề này.

Ông Sơn lý giải di tích Thánh địa Mỹ Sơn, vịnh Hạ Long đều thực hiện theo phương án đóng cửa bán vé cho du khách trước khi được vào điểm tham quan.

"Hội An nhiều năm qua không nghiêm ngặt việc này, chỉ bán vé cho những khách có nhu cầu tham quan 6 công trình di tích. Doanh thu từ bán vé tham quan dành cho việc trùng tu các di tích. Nếu nói mức giá vé cao, thì ở khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cũng 70.000 đồng/vé, trong khi ở đây không thể so sánh với khu phố cổ được. Ngoài ra, tôi còn biết nhiều địa phương có di tích cũng bán vé với mức giá ngang hoặc cao hơn phố cổ Hội An", ông Sơn chia sẻ.

Người đứng đầu chính quyền TP Hội An cho hay sau 2 năm đại dịch Covid-19, du lịch phục hồi, lượng khách đến Hội An rất đông, đặc biệt khách quốc tế. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đơn vị lữ hành có biểu hiện không đưa vé tham quan Hội An vào trong tour mà đưa khách đi chui, đưa khách tới Hội An rồi thả họ vào phố cổ, không hướng dẫn tham quan.

"TP Hội An tăng cường biện pháp đảm bảo công bằng cho người mua vé, cũng như cho chính khách tham quan. Nhiều năm qua, tình trạng thất thoát vé tham quan phố cổ trở thành vấn đề khiến doanh thu ngành du lịch địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện nay với một số tour khách Hàn Quốc, Trung Quốc, đơn vị lữ hành chỉ đưa đi một khu vực nào đó rồi thả ở đó chứ không mua vé, gây mất công bằng cho chính du khách", ông Sơn cho hay.

Không "ngăn sông cấm chợ"

Chủ tịch UBND TP Hội An cũng khẳng định việc ban hành phương án về tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An không phải như một số trang mạng xã hội đăng tin địa phương chặn đầu để tận thu.

"Thành phố không 'ngăn sông cấm chợ'. Người dân Đà Nẵng hay Quảng Nam đến Hội An để ăn cao lầu, uống cà phê thì không cớ gì phải mua vé. Địa phương sẽ có cách làm để nhận biết. Tuy nhiên những tour trong nước cũng như khách quốc tế khi đến Hội An phải mua vé để ủng hộ địa phương", chủ tịch TP Hội An khẳng định.

Đoàn du khách Mông Cổ tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Thanh Đức.

Ông Sơn cho biết doanh thu từ vé tham quan ở Hội An 100% dành cho việc trùng tu, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tổ chức các hoạt động sự kiện lễ hội, phố không có động cơ, đêm phố cổ... nhằm phục vụ chính du khách. Ngoài ra, địa phương cũng dành khoản thu từ việc bán vé để nạo vét sông Hoài, trùng tu Chùa Cầu.

Trước khi xây dựng phương án, TP Hội An đã khảo sát thực tế và tham khảo ý kiến người dân khu phố cổ. Từ khi ban hành đến khi triển khai thực hiện, sẽ còn nhiều cuộc họp với đơn vị lữ hành, lắng nghe ý kiến đơn vị kinh doanh xem có ảnh hưởng gì không, họp với người dân khu phố cổ để thống nhất cách ra vào như thế nào. Ngoài ra, địa phương sẽ tổ chức họp báo để các cơ quan rõ cách làm cụ thể", ông Sơn nói.

Trước đó, UBND TP Hội An đã ban hành phương án về tăng cường công tác quản lý hoạt động Hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An.

Đại diện cơ quan này cho hay nhận thức về mục đích của việc bán vé tham quan của một vài cá nhân, đơn vị vẫn chưa đầy đủ, thiếu thông tin. Việc thực hiện quy chế tham quan chưa đảm bảo, vẫn còn tình trạng cá nhân, đơn vị không mua vé, không đưa chương trình tham quan Di sản Văn hoá Thế giới - Khu phố cổ Hội An vào trong chương trình và kinh phí tour để bán cho du khách.

Bắt đầu từ 15/5, tất cả du khách trong nước và quốc tế tham quan khu phố cổ Hội An phải mua vé tham quan tại các quầy vé. Mức giá tham quan 120.000 đồng/vé (dành cho khách quốc tế) và 80.000 đồng/vé (dành cho khách nội địa).

Thời gian hoạt động bán vé tham quan khu phố cổ từ 7h30 đến 21h30 hàng ngày vào mùa hè, đến 21h vào mùa đông.

Chính quyền TP Hội An sẽ phân luồng lối đi tại các đường chính vào khu phố cổ. Có 2 lối đi, một dành cho người dân địa phương và một dành cho du khách.