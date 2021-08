Chủ tịch phường phải kiểm điểm sau vụ xử lý tổ kiểm tra liên ngành

Bà Trần Thị Bích Vân, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường 4 (TP Vũng Tàu) và các cán bộ, công chức liên quan phải kiểm điểm vì có hành vi không đúng mực.

Tổ liên ngành phòng chống dịch bị chủ tịch phường kiểm tra Bà Trần Thị Bích Vân, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường 4, TP Vũng Tàu, chỉ đạo cấp dưới xử lý tổ liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 TP.

Ngày 30/8, Thành ủy Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổ chức buổi họp báo thông tin vụ việc bà Trần Thị Bích Vân là Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường 4, xử lý tổ kiểm tra liên ngành phòng chống dịch thành phố.

Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy TP Vũng Tàu, cho biết ngày 26/8, bà Trần Thị Bích Vân kiểm tra trên địa bàn phường về công tác phòng chống dịch Covid-19. Dọc đường, nữ cán bộ này bị chốt kiểm soát giao thông của tổ công tác liên ngành do trung tá Chu Văn Khánh (cán bộ Công an TP Vũng Tàu) làm trưởng đoàn kiểm tra.

Hôm đó, bà Vân không có giấy đi đường nên xảy ra cự cãi với một thành viên trong tổ chốt kiểm soát. Tuy nhiên, sau đó, bà Vân được giải quyết cho đi.

Theo ông Khoa, bà Vân là Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường, đồng thời là Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của phường 4. Nữ cán bộ này không có giấy đi đường vì nằm trong Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của TP Vũng Tàu, không phải đối tượng để cấp giấy. Còn tổ công tác liên ngành công an thành phố cũng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch.

Bà Trần Thị Bích Vân (áo hồng), Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND phường 4, TP Vũng Tàu. Ảnh: Cắt từ clip.

Ngày 27/8, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 phường 4 do bà Vân làm trưởng đoàn gặp tổ công tác liên ngành của công an do trung tá Chu Văn Khánh làm tổ trưởng cũng đang đi làm nhiệm vụ. Bà Vân yêu cầu dừng việc kiểm tra hành chính 2 thành viên mặc thường phục trong tổ công tác của trung tá Khánh nên 2 bên xảy cự cãi như clip đã đăng trên mạng.

Lãnh đạo Thành ủy khẳng định hành vi ứng xử của bà Vân và tổ công tác liên ngành của công an là hành vi ứng xử thiếu kiềm chế, thiếu chuyên nghiệp, không có thái độ cầu thị…

Điều này ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ Vũng Tàu, Đảng bộ phường 4 và Đảng bộ Công an TP, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, tạo cái nhìn phản cảm về hình ảnh cán bộ công chức, đảng viên và công an nhân dân.

Do đó, Thành ủy Vũng Tàu đã yêu cầu các cán bộ, công chức liên quan, đặc biệt 2 người đứng đầu là bà Trần Thị Bích Vân và trung tá Chu Văn Khánh phải nghiêm túc kiểm điểm vì có hành vi không đúng mực.

“Trong thời gian tới, để chấn chỉnh tình trạng trên Thành ủy Vũng Tàu sẽ củng cố lại kỹ năng ứng xử của tất cả các cán bộ, công chức, viên chức để không xảy ra một việc như vậy nữa lần thứ 2”, Bí thư Thành Ủy Vũng Tàu nói.