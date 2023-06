Chủ tịch phường ở Quảng Ninh gây tai nạn khiến một người tử vong

Sau khi gây tai nạn, do hoảng sợ, ông Lương Tiến Đạt đã rời khỏi hiện trường. Sau đó, tài xế này đến cơ quan công an trình diện.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.H.

Ngày 12/6, chỉ huy Công an TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, cho biết đơn vị đang điều tra vụ tai nạn khiến một người tử vong, một người bị thương, xảy ra tối 9/6.

Vị này cho biết tài xế gây tai nạn là ông Lương Tiến Đạt (SN 1986, là Chủ tịch UBND phường Trưng Vương, TP Uông Bí). Tài xế này sau khi gây tai nạn, đã đến Công an TP Uông Bí trình diện.

"Khi xảy ra tai nạn, do hoảng sợ, ông Đạt đã về nhà. Tuy nhiên, người đàn ông này đến công an trình diện ngay sau đó", chỉ huy Công an TP Uông Bí nói.

Trước đó, tối 9/6, ông Đạt điều khiển ôtô đến phường Nam Khê, TP Uông Bí, thì xảy ra va chạm với xe máy và xe đạp điện. Hậu quả khiến ông T. (người đi xe đạp điện) tử vong, tài xế xe máy bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây tai nạn, do hoảng loạn, ông Đạt điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Được sự động viên của gia đình và người thân, ngay sau đó, ông Đạt đến cơ quan công an trình diện.