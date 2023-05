Chủ tịch nước lên đường dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III

Nhận lời mời của Hoàng gia Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, sáng 4/5, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường tham dự lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III tại Vương quốc Anh.

Chuyến công tác của Chủ tịch nước lần này là hoạt động đối ngoại cấp cao có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định vị thế và vai trò của nước ta ở khu vực và trên thế giới.

Chuyến đi nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội đảng XIII về hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương.

Việc Chủ tịch nước tham dự lễ đăng quang của Nhà vua Charles III thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Hoàng gia Anh và quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Nguyễn Hoàng Long, đây là chuyến thăm Vương quốc Anh lần thứ hai của Chủ tịch nước ta sau gần hai thập kỷ, trong bối cảnh quan hệ hai nước Việt Nam và Anh đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay.

Đặc biệt, năm 2023, hai nước đang cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động có ý nghĩa, phong phú và sôi nổi tại nhiều vùng ở khắp Việt Nam và Vương quốc Anh.

Tháp tùng Chủ tịch nước trong chuyến công tác đối ngoại lần này có Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh, Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng và lãnh đạo một số bộ, ngành.

Chín cuốn sách nên đọc về Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Độc giả có thể hiểu sâu hơn về cuộc sống, gia đình và cá tính của Nữ hoàng Elizabeth qua chín cuốn sách do New York Times giới thiệu. Trong đó có thể kể đến cuốn Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch - cuốn tiểu sử cung cấp nhiều thông tin và được ra mắt trùng với lễ kỷ niệm kim cương của Nữ hoàng (2012).

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.