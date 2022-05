Chủ tịch Marvel Studios bất lực với tình trạng rò rỉ phim

Chia sẻ với báo chí nhân dịp “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” sắp ra rạp, Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige cho hay ngày càng khó khăn để giữ bí mật về các bộ phim.

Comicbook đưa tin trong sự kiện họp báo nhân dịp Doctor Strange in the Multiverse of Madness sắp ra mắt, Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige đã nhận được câu hỏi về việc bảo mật thông tin và ngăn chặn các hành vi tiết lộ nội dung phim trước ngày tác phẩm chính thức phát hành. Feige cho hay hiện nay, việc giữ bí mật tuyệt đối nội dung một bộ phim cho tới ngày ra rạp là điều bất khả. Theo lời vị chủ tịch, sẽ luôn có một điều gì đó bị tiết lộ vào một lúc này hay lúc khác. Vậy nên, mục tiêu của Marvel Studios là làm ra những bộ phim hay tới độ dù khán giả đã biết trước một vài tình tiết quan trọng, họ vẫn cảm thấy hài lòng khi thưởng thức. "Sự thật đáng buồn là bạn không thể bảo vệ tuyệt đối bộ phim, và vì thế bạn cần đảm bảo rằng bản thân tác phẩm mang đến những trải nghiệm đáng giá dù có bị tiết lộ trước nội dung hay không. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết mình và tôi nghĩ có rất nhiều người đang giữ mồm giữ miệng rất tốt”, Feige nói. Ông tiếp tục: “Bạn biết có người vừa trộm cắp thứ gì đó, đừng tiếp tay phát tán nó, bởi nhiều khả năng bạn đang khiến trải nghiệm xem phim mất đi giá trị. Nhưng theo nhiều cách, No Way Home cho thấy việc rò rỉ thông tin không khiến tác phẩm mất đi sức hút. Vậy nên, chúng tôi vẫn tiếp tục làm hết khả năng của mình, nhưng quan trọng nhất là mang đến cho khán giả một bộ phim hoặc chương trình mà họ không thể lường trước được bên trong có gì”. Doctor Strange in the Multiverse of Madness hứa hẹn sẽ có sự xuất hiện của nhiều gương mặt siêu anh hùng vừa quen vừa lạ với người hâm mộ Marvel nói chung và MCU nói riêng. Ảnh: Disney. Trước thời điểm Spider-Man: No Way Home ra rạp, thông tin Tobey Maguire và Andrew Garfield sẽ góp mặt trong tác phẩm đã bị rò rỉ trên Internet. Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng để trải nghiệm thưởng thức điện ảnh của khán giả. Mới đây, ngay trước thềm sự kiện Doctor Strange in the Multiverse of Madness công chiếu, một đoạn video từ bộ phim đã được tung lên mạng. Đoạn phim tiết lộ sự xuất hiện đầy bất ngờ của một siêu anh hùng khán giả chưa được gặp lại kể từ năm 2015. Trên mạng xã hội, người hâm mộ Doctor Strange khuyên nhau cẩn trọng hoặc họ sẽ bị những người kém ý thức tiết lộ nội dung phim. Hồi tháng 11/2021, ngay sau suất chiếu họp báo của Eternals, thông tin nam diễn viên kiêm ca sĩ Harry Styles xuất hiện trong vai Starfox ở cảnh hậu danh đề cũng đã bị tiết lộ. Điều này tuy không ảnh hưởng nhiều đến nội dung chính của tác phẩm, nhưng đã phá hủy một trong những bất ngờ lớn nhất mà Eternals hé lộ về tương lai vũ trụ siêu anh hùng. Bộ phim lãng mạn hóa chuyện học sinh cấp 3 mang thai Bộ phim truyền hình "Our Blues" khai thác chủ đề mang thai ở tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, cách bộ phim thể hiện vấn đề thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Cảnh quay khiến Vương Tuấn Khải ngượng ngùng Trong phim "Cánh cửa tái sinh", Vương Tuấn Khải có cảnh ngồi trên bồn cầu giữa đường phố, trong bộ đồ bệnh nhân. Siêu anh hùng trở thành ác nhân trong ‘Doctor Strange’? “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” đánh dấu sự trở lại của Scarlet Witch. Nhân vật có mối quan hệ bạn, thù phức tạp với Doctor Strange.

Anh Phan