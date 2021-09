Chủ tịch Marvel ca ngợi Lương Triều Vỹ

Kevin Feige cho biết ông thấy may mắn khi Lương Triều Vỹ đồng ý xuất hiện trong "Shang-Chi". Chủ tịch Marvel cân nhắc để ngôi sao Hong Kong đóng phim cùng Robert Downey Jr..

Ngày 8/9, theo World Journal, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings nhận được nhiều lời khen với sự xuất hiện của dàn diễn viên châu Á, trong đó có Lương Triều Vỹ. Trong phim, ngôi sao Hong Kong đóng vai cha của Shang-Chi (Lưu Tư Mộ đảm nhận).

Trong một cuộc phỏng vấn, Feige ca ngợi diễn xuất lôi cuốn của sao phim Tâm trạng khi yêu. Chủ tịch Marvel nói ông thấy may mắn khi Ảnh đế Cannes nhận lời đóng Shang-Chi. Ông ca ngợi diễn xuất lôi cuốn của Lương Triều Vỹ và kinh ngạc trước tài năng của nam diễn viên.

Kevin Feige đồng thời nói ông đang có ý tưởng để Lương Triều Vỹ và Robert Downey Jr. cùng hợp tác trong tác phẩm của Marvel.

Chủ tịch Marvel cân nhắc để Lương Triều Vỹ đóng phim cùng Robert Downey Jr.. Ảnh: GQ.

"Điều gì cũng có thể xảy ra. Nếu để ý kỹ Shang-Chi, bạn sẽ nhận thấy nhân vật của Robert Downey bị bắt sau khi vai diễn của Lương Triều Vỹ bắt đầu lãnh đạo tổ chức Ten Rings. Sẽ là giấc mơ nếu hai diễn viên xuất hiện trong cùng bộ phim", Kevin Feige nói.

Theo World Journal, đặc trưng phim của Marvel là sự xuất hiện của những nhân vật qua lại giữa các phim. Điều đó có thể đưa Lương Triều Vỹ trở lại Marvel với tư cách Wenwu (hay còn gọi là Mandarin) trong các tác phẩm khác.