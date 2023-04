Chủ tịch LĐBĐ Indonesia phản ứng về quyết định của FIFA

"Tôi đã cố gắng làm mọi thứ. Tôi đã chuyển thư của Tổng thống Joko Widodo và có cuộc nói chuyện dài với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino", ông Erick Thohir, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), chia sẻ trước truyền thông tối 29/3.

Trước đó, báo chí Indonesia cho biết Chủ tịch PSSI sẽ gặp quan chức của FIFA tại trụ sở ở Zurich (Thụy Sĩ). Tuy nhiên trên thực tế, ông Erick Thohir đã thương lượng với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Doha (Qatar).

Bất chấp những nỗ lực của Erick Thohir, FIFA đã thông báo chính thức về quyết định tước quyền đăng cai VCK U20 World Cup 2023 của Indonesia trên trang chủ vào tối cùng ngày. Nước chủ nhà thay thế chưa được công bố. FIFA sẽ cân nhắc địa điểm thay thế trong thời gian sớm nhất.

“Chúng ta phải chấp nhận quyết định của FIFA về việc hủy bỏ tổ chức sự kiện mà chúng ta đang mong chờ. Indonesia là thành viên của FIFA. Vì vậy đối với các vấn đề bóng đá quốc tế, chúng ta phải tuân thủ các quy định được đặt ra. Chúng ta phải mạnh mẽ. Tôi yêu cầu tất cả những người yêu bóng đá Indonesia hãy ngẩng cao đầu trước quyết định khó khăn này của FIFA”, Chủ tịch PSSI nói tiếp.

Ông Thohir nhấn mạnh: “Đây là lúc chúng ta phải chứng minh với FIFA rằng mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn để thay đổi nền bóng đá, hướng tới bóng đá trong sạch”.

Hôm 26/3, FIFA bất ngờ thông báo hủy buổi lễ bốc thăm chia bảng VCK U20 World Cup 2023 ở Bali vào ngày 31/3. Động thái của FIFA được đưa ngay sau khi chính quyền Bali tuyên bố không tiếp đón đại diện cũng như đội U20 Israel đến vùng quản lý của mình.

Truyền thông xứ vạn đảo lo ngại FIFA có thể hủy bỏ giải đấu tổ chức ở đất nước họ và rốt cuộc, điều này đã trở thành sự thật. Trong những ngày qua, những hệ lụy từ việc Indonesia bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023 đã được nhắc tới rất nhiều. Uy tín của bóng đá Indonesia và hình ảnh đất nước vạn đảo bị suy giảm nghiêm trọng sau khi FIFA quyết định tước quyền đăng cai vòng chung kết U20 World Cup.

