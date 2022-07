Chủ tịch Kiên Giang bác con số 40.000 khách mắc kẹt ở Phú Quốc

Con số hơn 40.000 thực tế là lượng khách lưu trú tại Phú Quốc những ngày qua. Sáng 14/7, tàu, phà đưa khách về đất liền đã hoạt động trở lại.

Từ 13/7, xuất hiện nhiều thông tin hơn 40.000 khách mắc kẹt ở Phú Quốc. Điều này khiến không ít người hoang mang bởi số lượng quá lớn du khách bị kẹt lại do mưa bão.

Tuy nhiên, theo ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, con số 40.000 bị mắc kẹt là không chính xác. Thực tế, đó là số lượng khách đang lưu trú tại Phú Quốc.

Vấn đề thời tiết xấu khiến tàu, phà đưa khách từ đất liền ra Phú Quốc và ngược lại phải tạm ngưng hoạt động từ 11/7. Điều này khiến nhiều khách tới Phú Quốc bằng tàu, phà chưa thể trở lại.

Sáng 14/7, tàu, phà đưa khách từ Phú Quốc trở về đất liền đã hoạt động bình thường trở lại. Tình trạng du khách mắc kẹt tại thành phố đảo đã được giải quyết.

Biển Phú Quốc động mạnh vào sáng 13/7. Ảnh: Phạm Sỹ.

Trao đổi với Zing, đại diện nhiều khách sạn lớn như Mövenpick Resort Waverly Phu Quoc, Sol by Meliá Phu Quoc... xác nhận số khách kẹt lại rất ít bởi các chuyến bay vẫn hoạt động bình thường.

"Một số khách đến ngày trả phòng lại không về được. Do đó, họ quyết định đặt thêm vài đêm nữa. Số khác tới Phú Quốc bằng tàu, phà đã hủy phòng. Với khách đặt thêm do không trở lại đất liền được, chúng tôi vẫn tính giá bình thường hoặc hỗ trợ tìm phòng khác cho họ", ông Dương Đăng, Quản lý Truyền thông Tiếp thị Sol by Meliá Phu Quoc, nói.

Khảo sát trên Flight Radar 24, các chuyến bay đến và đi từ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc hầu như không bị hủy. Chỉ có 2 chuyến bị hủy từ 12/7 là chuyến bay mang mã số VJ450 đi Hà Nội và chuyến bay VJ761 từ Hải Phòng.

Các chuyến bay đến và đi từ Phú Quốc không bị hủy nhiều. Tuy nhiên, tình trạng delay xảy ra ở hầu hết chuyến bay. Ảnh: Anh Tú.

Thống kê của Flight Radar 24 cũng chỉ ra các chuyến bay đa số bị khởi hành trễ. Một số chuyến còn trễ tới 2 giờ. Số lượng chuyến khởi hành đúng giờ khá ít.

Tại Phú Quốc, một số dịch vụ phục vụ khách du lịch như cáp treo, lặn biển, đi bộ dưới biển ngắm san hô và tour tham quan các đảo đã tạm ngưng phục vụ du khách vì ảnh hưởng của mưa, gió. Các khu nghỉ dưỡng có các bãi biển cũng ngưng các dịch vụ vui chơi, tắm biển. Tàu cao tốc chở khách có thể chạy lại vào sáng 14/7.