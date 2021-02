Chủ tịch HĐND xã bị khởi tố vì đánh bạc

Chủ tịch HĐND xã ở Hà Tĩnh cùng 3 người khác bị khởi tố vì tham gia đánh bạc ăn tiền.

Ngày 24/2, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Đinh Trọng Quốc, Phó bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Lâm Trung Thủy, về tội Đánh bạc.

Trụ sở xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ. Ảnh: H.T.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố với 3 người khác gồm Thái Ngọc Tỉnh, Phó trạm trưởng Trạm Y tế xã Lâm Trung Thủy; Nguyễn Hồng Lam, giáo viên trường THCS Thanh Dũng (huyện Đức Thọ) và Phan Đình Song, nguyên Chủ tịch UBND xã Đức Dũng (huyện Đức Thọ) để làm rõ về cùng hành vi trên.

Theo điều tra, ngày 23/1, Công an huyện Đức Thọ phối hợp với Công an xã Lâm Trung Thủy bắt quả tang 4 bị can trên khi đang đánh bạc ăn tiền tại nhà riêng ông Tỉnh.

Trên chiếu bạc, công an thu giữ 26 triệu đồng.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo xã Lâm Trung Thủy cho biết đã nhận quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng của Huyện ủy huyện Đức Thọ đối với ông Đinh Trọng Quốc.