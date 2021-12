Chủ tịch Everland bị phạt hành chính do vượt quyền cổ đông

Ông Lê Đình Vinh vẫn đang kiêm nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc, đồng thời ký quyết định đầu tư lớn trước khi được cổ đông thông qua.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Đình Vinh với tổng số tiền 170 triệu đồng.

Ông Vinh bị phạt 85 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh tổng giám đốc của cùng một công ty đại chúng. Hiện ông Vinh vẫn đang kiêm nhiệm 2 chức danh cao nhất này tại Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (mã chứng khoán: EVG).

Thêm nữa, ông Vinh cũng bị phạt thêm 85 triệu đồng khi thực hiện hợp đồng giao dịch khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, ông Lê Đình Vinh đã đại diện doanh nghiệp ký kết và thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư số 99/2021/HĐHTĐT/EVG-THIENMINH ngày 1/4/2021 với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh.

Đây là hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản của Everland tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (theo quy định phải được cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ mới thực hiện ký kết).

Ông Lê Đình Vinh bị xử phạt do kiêm nhiệm 2 chức danh quan trọng nhất doanh nghiệp.

Sau thông tin xử phạt từ cơ quan nhà nước, HĐQT Everland cũng mới có công văn giải trình với cổ đông.

Với nội dung kiêm nhiệm chức danh, ông Lê Đình Vinh là cổ đông lớn sở hữu 25,33% tổng số cổ phần của Everland và đã là chủ tịch HĐQT. Năm 2019, trước yêu cầu tăng cường công tác quản trị và điều hành trong giai đoạn chuyển đổi hoạt động sang mô hình tập đoàn, HĐQT đã bổ nhiệm Lê Đình Vinh kiêm nhiệm chức vụ tổng giám đốc.

Sang năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát mạnh trên toàn quốc khiến nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn. Nhằm đảm bảo ổn định bộ máy quản trị, điều hành và hoạt động của doanh nghiệp, HĐQT chưa xem xét quyết định trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 xem xét, thông qua việc kiện toàn lại chức danh chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc.

Everland cho biết trong thời gian tới khi các địa phương và doanh nghiệp dần thích ứng an toàn, công ty sẽ xem xét quyết định hoặc trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 xem xét, thông qua việc kiện toàn lại chức danh chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Với nội dung ông Vinh ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Tập đoàn Thiên Minh, Everland cho biết công ty đang thực hiện chiến lược chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực đầu tư bất động sản theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020; trong đó có tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác tại các dự án tiềm năng như Khu đô thị The New City (An Giang).

Ngày 1/4, HĐQT Everland thông qua nghị quyết hợp tác đầu tư với Thiên Minh để thực hiện dự án Khu đô thị The New City với quy mô sử dụng đất 107,3 ha, tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng (giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản của công ty).

Tuy nhiên do bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh và thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã đến gần, HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường để thông qua giao dịch trên mà giao Ban tổng giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Thiên Minh và báo cáo lại HĐQT về kết quả thực hiện và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

Thực tế tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra sau đó ngày 26/4, HĐQT đã báo cáo các cổ đông về hợp đồng đầu tư trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,99%.

HĐQT Everland khẳng định công ty và cá nhân ông Lê Đình Vinh sẽ chấp hành quyết định xử phạt của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và không để sự việc này làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của công ty.