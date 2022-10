Chủ ôtô máy dầu ít vất vả hơn trong đợt xăng khan hiếm

Nhiều người sở hữu ôtô máy dầu tại TP.HCM cho biết việc đổ nhiên liệu cho xe những ngày vừa qua gặp đôi chút khó khăn nhưng vẫn không phải vấn đề lớn.

Chủ xe ôtô máy dầu cho hay khá thảnh thơi vì tình hình nguồn dầu diesel hiện không căng thẳng như xăng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nhìn đám đông cả xe lẫn người đang xếp hàng dài chờ được đổ xăng, anh Đức Vương (Tân Phú, TP.HCM) trộm nghĩ quyết định mua chiếc Santa Fe máy dầu ngày xưa bỗng mang lại cho mình chút lợi thế, ít nhất trong những ngày vừa qua.

Tâm trạng trái ngược

Ở kỳ điều hành ngày 5/9, giá bán lẻ dầu diesel và dầu hoả đã tăng lên 25.180-25.440 đồng/lít, trong khi giá xăng chỉ nằm ở mức 23.350-24.230 đồng/lít.

Suốt từ thời điểm đó đến nay, giá xăng RON 95 chỉ một lần cao hơn giá dầu diesel, được ghi nhận ở kỳ điều chỉnh ngày 21/9.

Thậm chí ở kỳ điều chỉnh mới nhất diễn ra ngày 11/10, giá dầu đã bật tăng 1.980 đồng/lít lên 24.180 đồng/lít. Như vậy ở thời điểm hiện tại, mỗi lít dầu đã đắt hơn 2.180 đồng so với một lít xăng.

Giá dầu vẫn cao hơn giá xăng trong nước Diễn biến giá dầu và giá xăng trong nước từ đầu tháng 8 đến nay Nhãn 1/8 11/8 22/8 5/9 12/9 21/9 3/10 11/10 Giá xăng RON 95 đồng/lít 25600 24660 24660 24230 23210 22580 21440 22000 Giá dầu diesel

23900 22900 23750 25180 24180 22530 22200 24180

Giá dầu tăng cao khiến chiếc xe của anh Đức Vương không còn có được lợi thế chi phí so với xe xăng như trước đây. Điều này giảm đi sự hấp dẫn của xe chạy diesel.

Tuy nhiên trong mấy ngày gần đây khi tình trạng hết xăng diễn ra khá phổ biến ở các trạm nhiên liệu, anh Đức Vương coi lựa chọn của mình mang lại đôi chút tiện lợi.

“Mặc dù hàng dài xe đợi chờ mua xăng ở các trạm nhiên liệu khiến việc di chuyển vào trạm vào hơi khó khăn, tôi vẫn may mắn hơn nhiều người vì vẫn có thể đổ đầy bình dầu cho chiếc Santa Fe”, anh Vương chia sẻ.

Trong khi đó anh Xuân Cung (TP.HCM) cho biết đã lái ôtô ghé qua nhiều trạm xăng mà vẫn chưa thể đổ nhiên liệu cho xe.

“Có trạm thì quá đông người đi xe máy và cả ôtô đang chờ. Trong khi đó ở trạm khác, dù tài xế có chen vào nổi thì cũng chỉ được đổ hạn chế 200.000 đồng/xe hoặc 300.000 đồng/xe mà thôi”, anh Xuân Cung than thở.

Ôtô và xe tải phải xếp hàng chờ đổ nhiên liệu ở các trạm xăng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Anh Cung cho biết sáng 11/10 vì chủ quan, anh đã bỏ qua một trạm xăng trên đường đưa con đi học. Người đàn ông này cho biết sẽ ghé thử vận may tại một trạm xăng ở huyện Nhà Bè (TP.HCM) vốn bình thường khá vắng vẻ.

Khi anh Cung vừa cho xe quay đầu để di chuyển ra khỏi trạm nhiên liệu, lập tức có rất nhiều ôtô khác tấp vào thế chỗ với hy vọng được đổ xăng.

Trao đổi với Zing, anh Anh Vũ (32 tuổi, TP.HCM) cho biết cả ngày hôm nay phải cất xe ở nhà, không đi chở khách được vì không tài nào tiếp thêm nhiên liệu cho chiếc Kia Morning.

“Hôm trước chen vào nổi thì chỉ đổ được 200.000 đồng thôi, vì nhân viên không cho đổ nhiều hơn. Chỉ có gần 10 lít xăng nên tôi chạy được vài cuốc, kim nhiên liệu đã lại mấp mé vạch đỏ. Tôi ngán vụ chờ đợi ở cây xăng gần nhà quá nên quyết định nghỉ một bữa luôn”, anh Vũ ngán ngẩm.

Hài lòng với xe máy dầu

Anh Đức Vương cho biết mặc dù giá dầu đang cao hơn giá xăng, anh vẫn hài lòng với chiếc Hyundai Santa Fe chạy bằng động cơ diesel.

“Cảm giác lái không phấn khích bằng ôtô máy xăng, nhưng tôi vẫn chưa giảm cảm giác yêu thích đối với xe máy dầu vì khả năng tiết kiệm nhiên liệu cùng trải nghiệm tốt khi đi đường dài”, anh Đức Vương đúc kết.

Do thường phải đi Đồng Nai phục vụ công việc, anh Vương hay chọn tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành để di chuyển. Anh chia sẻ bản thân hài lòng với mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 5-5,2 lít nhiên liệu/100 km trên chiếc Santa Fe máy dầu.

Sau kỳ điều chỉnh mới nhất trong ngày 11/10, giá dầu vẫn cao hơn giá xăng trong nước. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo một nghiên cứu do The Mortley Fool thực hiện và công bố hồi năm 2015, các xe máy dầu có mức tiêu thụ nhiên liệu tốt hơn 29% so với xe máy xăng trên đường trường. Đối với hành trình trong đô thị, các động cơ ôtô chạy diesel cũng cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu đến 24% so với nhóm ôtô chạy xăng.

Tình hình khan hiếm xăng ở các trạm nhiên liệu những ngày gần đây làm anh Vương củng cố thêm niềm tin dành cho quyết định mà mình đã lựa chọn.

Về phần anh Xuân Cung, dù cảm thấy mệt mỏi khi phải chờ đợi, anh vẫn tin rằng tình hình sẽ sớm được cải thiện.

Hết xăng còn dầu là tình trạng khá phổ biến tại nhiều trạm nhiên liệu ở TP.HCM những ngày vừa qua. Ảnh: Quỳnh Danh.

Khi được hỏi, anh Xuân Cung cho biết bản thân không có gì phải lăn tăn giữa máy dầu hay máy xăng giữa lúc căng thẳng nguồn cung xăng đang diễn ra như hiện nay.

“Như đã nói, tôi tin rằng tình hình sẽ sớm ổn định trở lại. Đi xe máy xăng lúc này thì hơi khó tìm chỗ đổ nhiên liệu, nhưng vì cũng không chịu gánh nặng kinh doanh như nhiều anh em tài xế công nghệ nên tôi cũng không quá lo lắng”, anh Cung vui vẻ cho biết.