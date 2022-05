Chủ nhân hit 'Gangnam Style' trở lại BXH Billboard sau 7 năm

"That That" lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 80. PSY gửi lời cảm ơn khán giả khi đạt được thành tích mới.

Ngày 10/5, tờ Korea Herald đưa tin ca khúc mới của PSY mang tên That That đã lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 80. Billboard Hot 100 xếp hạng các bài hát phổ biến nhất trong tuần ở Mỹ, được đo lường bằng dữ liệu phát trực tuyến, phát sóng trên đài phát thanh và doanh số bán hàng.

That That là bài hát thứ 5 của PSY có mặt trên bảng xếp hạng. Nam rapper từng đứng ở vị trí thứ 2 trong 7 tuần với ca khúc nổi tiếng toàn cầu Gangnam Style. Sau đó, anh đưa thêm ba bài hát vào bảng xếp hạng, ở vị trí thứ 5 với Gentleman (năm 2013), vị trí thứ 26 với Hangover (2014) và vị trí thứ 97 với Daddy (2015).

PSY hợp tác với Suga trong sản phẩm mới.

That That cũng đạt thứ hạng cao trên Billboard Global 200, Billboard Global Excl lần lượt ở vị trí thứ 2 và thứ 5. That That cũng đứng hạng hai trong bảng xếp hạng Những bài hát bán chạy nhất bên cạnh As It Was của ngôi sao nhạc pop người Anh Harry Styles. PSY gửi lời cảm ơn tới khán giả sau khi thứ hạng của That That trên Billboard được công bố.

Ca khúc mang âm hưởng Latin đầy sức sống đã thu hút sự chú ý từ người hâm mộ Kpop toàn cầu. Đặc biệt, bài hát có sự đồng sản xuất và thể hiện bởi Suga (rapper nhóm BTS).

PSY phát hành album Psy 9, đánh dấu sự trở lại sau 5 năm vắng bóng lúc 18h ngày 29/4. Album có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hwasa (Mamamoo), Crush, Jessi, Heize, Tablo (Epik High) và Sung Si Kyung. Suga của nhóm nhạc nam BTS là nhà sản xuất và xuất hiện trong MV chủ đề mang tên That That.