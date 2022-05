Chủ nhân hit 'Gangnam Style' nói về việc giải nghệ

PSY cho biết anh sẽ tổ chức buổi họp báo và sự kiện âm nhạc để chia tay người hâm mộ. Rapper đã lên ý tưởng cho sự kiện đó.

YTN Star đưa tin ngày 13/5, PSY tham gia chương trình Yoo Hee Yeol's Sketchbook của đài KBS2. Tại đây, rapper biểu diễn ca khúc mới nhất That That và nhiều bài hát phát hành trước đó như Champion, It's Art. Trong chương trình, PSY chia sẻ về việc giải nghệ. Rapper tâm sự anh từng nghĩ tới cách để thông báo cho truyền thông và người hâm mộ việc dừng ca hát.

PSY trên sân khấu quảng bá ca khúc That That.

PSY cho biết: “Đến một ngày cảm thấy phải chia tay sân khấu, tôi sẽ tổ chức họp báo, sau đó là buổi biểu diễn cuối cùng. Tôi sẽ thông báo với cả thế giới việc giải nghệ. Tất nhiên đây chỉ là những thứ tôi đã tưởng tượng trong đầu. Nhưng tôi luôn muốn thử một lần và nói với mọi người: ‘Cảm ơn vì những điều tốt đẹp các bạn dành cho tôi’ rồi đặt mic xuống”.

“Ở buổi họp báo thông báo việc giải nghệ, tôi sẽ ngồi trước một tấm rèm. Đằng sau tấm rèm đó là một sân khấu âm nhạc. Sau khi thông báo với truyền thông và đặt mic xuống, tấm rèm được kéo lên. Một sợi dây sẽ rơi xuống, tôi nắm lấy nó và bay lên không trung”, PSY tưởng tượng về buổi họp báo cuối cùng trong sự nghiệp.

Vừa qua, phát hành album Psy 9, đánh dấu sự trở lại sau 5 năm vắng bóng. Album có ca khúc chủ đề That That với sự tham gia sản xuất, thể hiện của Suga (thành viên nhóm BTS). Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Suzy, Hwasa (Mamamoo), Crush, Jessi, Heize, Tablo (Epik High) và Sung Si Kyung cũng hộ trợ PSY trong lần trở lại này.

Ngày 10/5, tờ Korea Herald đưa tin That That lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 80. That That là bài hát thứ 5 của PSY có mặt trên bảng xếp hạng, sau Gangnam Style (hạng 2), Gentleman (hạng 5, năm 2013), Hangover (26) và Daddy (97).