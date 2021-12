Chủ mới cao ốc Saigon One Tower tái khởi động

Sau nhiều năm bỏ không tại vị trí đắc địa của trung tâm quận 1 (TP.HCM), tòa cao ốc Saigon One Tower đang có dấu hiệu hồi sinh khi về tay chủ mới.

Từng là dự án đình đám bậc nhất và được xem là biểu tượng của TP.HCM vào năm 2009, Saigon One Tower sau 10 năm vẫn nằm bất động giữa lòng trung tâm quận 1.

Tuy nhiên, gần đây, cao ốc ở vị trí "đất vàng" này đang rục rịch tái khởi động khi về tay chủ đầu tư mới là Viva Land. Tại công trường, dự án đã có băng rôn mới với cái tên IFC One, Saigon và công nhân bắt đầu dọn dẹp lại phần khối đế.

Chủ mới bí ẩn

Viva Land là công ty đầu tư và phát triển bất động sản được thành lập vào năm 2019. Theo giới thiệu, Công ty hiện diện ở Việt Nam và Singapore. Tổng diện tích quỹ đất mà công ty này sắp triển khai lên đến 800 ha với hơn 17.000 căn hộ, trị giá khoảng 5 tỷ USD .

Theo thông tin được doanh nghiệp này công bố, Viva Land đang phát triển 5 dự án bao gồm IFC One, Saigon với thiết kế là tòa nhà thương mại gồm văn phòng, căn hộ chung cư và TTTM bán lẻ với tổng diện tích sàn 124.100 m2.

Dự án thứ hai là Project GP nằm tại đường Nguyễn Trãi, quận 5, TP.HCM. Tổng diện tích đất của dự án đạt 6.004 m2, diện tích sàn 78.545 m2 với 35 tầng (bao gồm TTTM, 328 căn hộ và tầng hầm).

Dự án thứ ba là Waterfront Saigon. Tòa nhà tọa lạc tại đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM với tổng diện tích đất là 1.995 m2, diện tích sàn 38.820 m2.

Dự án Saigon One Tower nằm ở khu đất vàng Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt - Hàm Nghi. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thứ tư là dự án Saigon Peninsula tại phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM với tổng diện tích đất 117,8ha. Đây là dự án phức hợp gồm khu căn hộ cao cấp, khu phức hợp thương mại, hội nghị, triển lãm, công viên và tiện ích bến du thuyền.

Ngoài ra, Viva Land cũng phát triển một dự án tòa nhà văn phòng cao tầng có diện tích sàn 15.723 m2 tại Singapore với tên gọi Robinson Point.

Viva Land được thành lập vào tháng 5/2019 với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ công ty là 2.000 tỷ đồng . Tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Kim Khánh, đồng thời cũng là người đại diện pháp luật.

Về cơ cấu cổ đông Viva Land, bà Nguyễn Thị Kim Khánh hiện nắm tỷ lệ lớn nhất với 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (sở hữu 25%) và bà Dương Thị Hạnh (sở hữu 20%).

Cơ cấu cổ đông Viva Land

Nhãn Bà Nguyễn Thị Kim Khánh Nguyễn Thị Ngọc Mai Dương Thị Hạnh Khác Cổ phần % 30 25 20 25

Mặt khác, bà Khánh còn đứng tên cho một công ty khác cũng thành lập vào tháng 5/2019 là Công ty CP Đại Chấn Hưng, kiêm tổng giám đốc và nắm 65% cổ phần. Vốn điều lệ của Đại Chấn Hưng là 350 tỷ đồng , chuyên về xây dựng nhà ở.

Ngoài ra, theo giới thiệu của Viva Land, Chủ tịch HĐQT hiện nay của công ty là ông Chen Lian Pang, người từng giữ vị trí tổng giám đốc tại Tập đoàn bất động sản CapitaLand Việt Nam.

Theo tìm hiểu của Zing, Viva Land có liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Hiện Công ty ráo riết tuyển dụng ê kíp nhân sự từ Singapore để triển khai dự án IFC One, Saigon.

10 năm "chìm nổi" của cao ốc trên đất vàng

Sau khi bị VAMC thu hồi, đầu tháng 3/2018, dự án Saigon One Tower được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 6.110 tỷ đồng . Song, tại thời điểm đó, không có nhà đầu tư nào mặn mà với dự án mang nhiều tai tiếng trên. VAMC sau đó đã phải bàn giao lại tài sản cho phía ngân hàng xử lý, tòa nhà dở dang tiếp tục bị lãng quên.

Saigon One Tower có tên gọi cũ là Cao ốc Sài Gòn M&C, được khởi công xây dựng vào quý IV/2008 với tổng mức đầu tư 256 triệu USD , tương đương khoảng 5.000 tỷ đồng , trên khu đất có diện tích 6.672 m2.

Tại thời điểm khởi công, dự án được dự báo sẽ trở thành tòa nhà cao thứ ba TP.HCM, chỉ sau Bitexco Financial Tower (68 tầng) và The One (55 tầng), trước khi Landmark 81 của Vingroup xuất hiện vào năm 2019.

Khối đế của công trình đang có hoạt động thi công trở lại sau gần 10 năm hoang hóa. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tuy nhiên vào cuối năm 2011, khi tiến độ dự án đã được khoảng 80% thì bất ngờ ngừng thi công do các nhà đầu tư không còn khả năng tài chính để xây tiếp. Trong 10 năm kể từ khi khởi công, với những biến cố sau nhiều lần đổi chủ, tòa nhà dần hoang hóa và trở thành điểm trừ lớn cho bộ mặt khu trung tâm quận 1.

Chủ đầu tư đầu tiên của Saigon One Tower là Công ty CP Địa ốc Sài Gòn M&C, sau này đổi tên thành Công ty CP Sài Gòn One Tower. Đây là liên doanh giữa M&C và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) - Công ty TNHH Đất Thủ đô, thành lập vào ngày 31/3/2004 để tập trung nguồn lực thực hiện dự án Cao ốc Sài Gòn M&C.

Đến năm 2012, Đất Thủ đô không còn nắm giữ vốn, thay vào đó là nhóm cổ đông gồm Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) gồm DongA Bank, Công ty TNHH Chứng khoán DongA Bank, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Vào năm 2015, Saigontourist và PNJ lần lượt thoái sạch vốn tại công ty Sài Gòn M&C, từ đó rút lui khỏi dự án Saigon One Tower.