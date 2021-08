Chủ lò hỏa táng ở Bến Tre báo nhận 30 thi thể chở về từ TP.HCM

Doanh nghiệp hỏa táng cho biết chỉ nhận 30 quan tài từ tài xế Lê Phúc Hậu nên Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ, vì không khớp với số liệu ban đầu.

Chiều 17/8, Công ty Cổ phần đầu tư Phú Hưng Viên gửi công văn đến UBND tỉnh và Sở Y tế Bến Tre để báo cáo về trường hợp tiếp nhận ca hỏa táng do tài xế Lê Phúc Hậu (28 tuổi, ngụ Vĩnh Long) chở đến nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên tại ấp Phú Thành, xã Phú Hưng, TP Bến Tre.

20 tử thi bệnh nhân Covid-19

Theo doanh nghiệp, trong 2 ngày 15-16/8, Phúc Lạc Viên tiếp nhận 30 trường hợp do anh Hậu chở đến. Trong đó, thi thể lớn tuổi nhất sinh năm 1937, trẻ nhất 1985.

Danh sách 30 người tử vong có 20 ca bệnh nhân Covid-19, 3 ca không ghi nguyên nhân, còn lại là già yếu, đột quỵ, xuất huyết não và bệnh lý khác. Thời gian bệnh nhân tử vong khi đưa đến nhà hỏa táng từ 2-6 ngày, cá biệt có một phụ nữ 39 tuổi tử vong do Covid-19 vào ngày 3/8.

Ngoài UBND các phường và trung tâm y tế quận tại TP.HCM, nơi cấp giấy báo tử cho các bệnh nhân chủ yếu là Bệnh viện Đa khoa X.A., Bệnh viện điều trị Covid-19 Bình Chánh và Bệnh viện Quận 8, TP.HCM. Trong đó, 28 trường hợp có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM, còn lại là Long An và Đồng Nai.

Căn cứ vào quyết định của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống Covid-19 về việc xử lý thi hài người tử vong do SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ từ khi tử vong, đại diện Phúc Lạc Viên đã báo vụ việc cho công an sở tại. Theo doanh nghiệp, lý do báo công an là để tránh việc hỏa thiêu người tử vong do SARS-CoV-2 không đúng thời gian quy định sẽ làm lây lan dịch bệnh.

"Công ty đã báo cáo ngay sự việc với chính quyền địa phương. Sau khi được Công an xã Phú Hưng vào xác nhận thông tin, công ty mới tiếp nhận số quan tài do anh Lê Phúc Hậu vận chuyển đến", báo cáo của doanh nghiệp nêu.

Lò hỏa táng Phúc Lạc Viên.

Như vậy, thông tin của doanh nghiệp không trùng khớp với con số 46 thi thể do tài xế Hậu khai báo. Tài xế này đã được Công an TP Bến Tre cho về nhà và ngành giao thông vận tải thu hồi mã luồng xanh cấp cho ôtô tải do Hậu cầm lái.

Mỗi ca hỏa táng 3,8-4,8 triệu đồng

Trò chuyện với Zing tối 17/8, nữ kế toán của lò hỏa táng cho biết chị tiếp nhận xe các chuyến xe của anh Hậu, chở theo 30 quan tài. Trong đó, 20 tử thi bệnh nhân Covid-19, còn lại bệnh lý khác.

"Hỏa táng này không theo hợp đồng vì mình mở lò, người ta có ca chuyển đến thì mình nhận. Chuyến xe đầu có 18 ca tất cả, tôi nhận 1 ca 3,8 triệu đồng. Chuyến xe sau 12 ca, vì ban đêm nên phụ thu thêm mỗi ca 1 triệu đồng. Tất cả đã hỏa táng xong", chị kế toán nói.

Theo người phụ nữ này, Phúc Lạc Viên là chi nhánh hỏa táng tại Bến Tre, trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại Bình Dương. Trước khi hỏa táng các thi thể, tài xế Hậu dặn người trực lò khi nào xong sẽ đến nhận tro cốt. Tuy nhiên, anh Hậu vẫn chưa đến làm các thủ tục liên quan với Phúc Lạc Viên.

Mặc dù Công ty Cổ phần đầu tư Phú Hưng Viên đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng nhưng Giám đốc Sở Y tế Bến Tre Ngô Văn Tán khẳng định ông chưa nhận được thông tin từ doanh nghiệp.

"Để công an làm rõ và báo cáo thống nhất số liệu. Tôi chưa nhận bất cứ báo cáo nào từ công an và doanh nghiệp hỏa táng", ông Ngô Văn Tán nói với Zing.

Chiều cùng ngày, thượng tá Lê Quang Gốc, Trưởng công an TP Bến Tre cho biết đã cho tài xế Hậu về nhà. Tuy nhiên, ông Gốc vẫn không tiết lộ chi tiết về số tử thi mà Hậu đã chở vào Bến Tre.

Nhắc đến con số 30 tử thi như doanh nghiệp hỏa táng cung cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam nói: "Lúc đầu tôi nghe là 46 quan tài, trong đó có 41 là bệnh nhân Covid-19. Bây giờ có báo của bên hỏa táng nên tôi yêu cầu anh em nắm lại xem như thế nào".