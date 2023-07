Chủ đầu tư bất động sản bắt đầu bung hàng trở lại

Dù thị trường bất động sản chưa có nhiều tín hiệu hồi phục, một số chủ đầu tư ở phía Nam vẫn quyết định bung hàng mở bán với nhiều chính sách tốt nhằm kích cầu thị trường.

Cách đây hơn một tuần, phân khu Glory Heights nằm trong đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức, TP.HCM) tổ chức lễ kick-off rầm rộ. Đáng nói, chỉ sau 2 ngày, một đại lý môi giới của dự án cho biết đã nhận được khoảng 1.000 lượng booking.

"Glory Heights thu hút nhiều nhà đầu tư là nhờ chính sách giá tốt. Dự kiến tới ngày mở bán, lượng booking sẽ còn nhiều hơn", người này cho hay.

Loạt dự án bung hàng

Tương tự, dự án Mizuki Park (huyện Bình Chánh) của Nam Long cũng tung ra giỏ hàng mới với chính sách thanh toán dàn trải 40% chia thành 7 đợt trong 12 tháng cùng mức hỗ trợ lãi suất cao.

Theo thông tin được công bố, sự kiện hồi trung tuần tháng 6 để tung ra chương trình trên đã đem về doanh số pre-sale khoảng 70 tỷ đồng cho dự án.

Thực tế, thời gian qua, ngoài việc bung giỏ hàng, các chủ đầu tư cũng liên tục tổ chức các buổi tham quan nhà mẫu, sự kiện nhỏ hàng tuần cùng các chính sách ưu đãi để hâm nóng thị trường.

Điển hình như dự án Masteri Centre Point (TP Thủ Đức) của chủ đầu tư Masteri Homes cũng tung ra chính sách ưu đãi mới. Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 35% có thể vào nhận nhà ở ngay trong 3 năm đầu, bước sang năm thứ 4 mới phải trả tiếp 5% mỗi tháng.

Nếu khách hàng không có sẵn tài chính thì có thể chọn phương án vay vốn ngân hàng với ưu đãi lãi suất 0% cùng ân hạn nợ gốc trong 18 tháng đầu.

Ngoài việc mở bán cùng với ưu đãi hấp dẫn, các dự án cũng đang được tất bật thi công. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong khi đó, ở các dự án khác như Phú Đông Sky Garden (Dĩ An, Bình Dương) hay Avatar Thủ Đức (phường Trường Thọ, TP Thủ Đức) cũng liên tục tổ chức các buổi tham quan nhà mẫu hay sự kiện giới thiệu dự án theo định kỳ hàng tuần để thu hút khách hàng.

Cùng lúc này, một số dự án lớn của Novaland cũng được tái khởi động, như Aqua City (Đồng Nai), NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa - Vũng Tàu), NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận), The Grand Manhattan (quận 1, TP.HCM). Hay Bcons mới đây cũng tổ chức lễ ra quân để chuẩn bị phát triển dự án chung cư Lê Trọng Tấn (Bcons Polaris) tại TP Dĩ An, Bình Dương.

Thời điểm tốt để bung hàng

Chia sẻ với Tri thức trực tuyến, bà Trang Bùi - Tổng giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam - đánh giá việc chủ đầu tư mở bán trong thời điểm này có khá nhiều lợi thế. Vị chuyên gia cho rằng người mua đang sẵn sàng nguồn tiền bởi đây là lúc nhiều khoản gửi ngân hàng của năm ngoái đáo hạn.

"Trong quý III-IV năm ngoái, lãi suất huy động tăng quá cao, đa số những người có tiền đều gửi ngắn hạn tiết kiệm 6 tháng, và dĩ nhiên đáo hạn những khoản gửi này đâu đó rơi vào khoảng tháng 4-6 năm nay. Tuy nhiên, thời điểm này lãi suất huy động đã giảm xuống và gần như quay về mức cũ, không còn hấp dẫn với họ", bà giải thích.

Do đó, bà cho rằng nguồn vốn sẽ chạy ra ngoài nhiều hơn, chủ yếu qua các kênh cổ phiếu, trái phiếu hoặc bất động sản.

"Những chủ đầu tư thực sự nghiêm túc trong việc phát triển và nhắm tới đối tượng khách hàng rõ ràng sẽ chiếm lợi thế trong giai đoạn này. Nếu họ có giá tốt, phù hợp với thị trường hoặc có những chính sách thanh toán tốt, chắc chắn nhà đầu tư sẽ sẵn sàng 'xuống' tiền", bà nói.

Dữ liệu của Cushman & Wakefield cho thấy lượng căn hộ mở bán mới trong quý II/2023 thấp nhất kể từ năm 2019, đạt khoảng 970 sản phẩm, giảm 41% so với quý trước và giảm 90% so với cùng kỳ.

Các chuyên gia tại đây nhận định nguồn cung mới khan hiếm phần lớn do sự trì trệ trong quá trình hoàn thiện pháp lý và thủ tục triển khai mở bán dự án.

Với bối cảnh này, bà Trang Bùi cho rằng những dự án mới mở bán càng có lợi thế và sẽ có thanh khoản tốt. Đặc biệt là khu Bắc và khu Đông đang trở thành tâm điểm giao dịch, nhờ triển vọng phát triển cơ sở hạ tầng và các ưu đãi thanh toán do chủ đầu tư đưa ra.

Riêng trong quý II, có khoảng 1.352 giao dịch mua bán thành công, tăng 4% theo quý. Dĩ nhiên, lượng hấp thụ chưa thể hồi phục hoàn toàn, chỉ mới tương đương với 30,5% trên tổng rổ hàng sơ cấp tính đến cuối tháng 6 là 4.440 căn.

Tương tự quý trước, quý II đã đón thêm nhiều sản phẩm từ phân khúc thấp hơn (từ trung cấp đến cao cấp) như Elysian Lò Lu, Avatar 9x và Moonlight Avenue, 9X An Sương... Đồng thời, giá sơ cấp trung bình trong quý đã giảm 1% so với quý trước đó, đạt xấp xỉ 3.217 USD /m2, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn về tương lai, báo cáo của Cushman & Wakefield chỉ ra thị trường có xu hướng phân bổ ra các khu vực ngoài trung tâm do quỹ đất trung tâm dần trở nên khan hiếm và đắt đỏ.

"Tổng nguồn cung toàn TP.HCM từ 2023 trở đi ước đạt 190.000 căn hộ. Trong đó, TP Thủ Đức được kỳ vọng tiếp tục dẫn đầu nguồn cung tương lai. Với định hướng trở thành đô thị đa trung tâm vào 2040 cùng với việc hạ tầng công cộng từng bước được nâng cấp đã giúp TP Thủ Đức trở nên nổi bật hơn so với các khu vực khác", báo cáo cho biết.