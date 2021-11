Chủ cửa hàng hải sản bị con nợ đánh bất tỉnh

Bị nói xấu trên mạng vì mua hải sản không trả tiền, Phán đến nhà chị T. rồi hành hung khiến nạn nhân bất tỉnh.

Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội, đang điều tra vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn.

Cấn Ngọc Phán. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo công an, Cấn Ngọc Phán (29 tuổi, ở xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất) và chị N.T.T. (30 tuổi, người cùng thôn) có mâu thuẫn do Phán nhiều lần mua hải sản của chị T. nhưng chưa trả tiền. Bức xúc, chị T. lên mạng nói xấu Phán.

Chiều 9/11, Phán đến cửa hàng của chị T. để giải quyết mâu thuẫn. Thấy người phụ nữ ngồi một mình, thanh niên này lao vào đạp, đá liên tục vào người khiến nạn nhân bất tỉnh rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chị T. sau đó được người dân đưa đi cấp cứu, hiện vẫn hôn mê. Kết quả chẩn đoán cho thấy nạn nhân bị xuất huyết dưới nhện thái dương, dập não xuất huyết bao trong phải, vỡ gan bao phân thùy IV độ I.

Công an huyện Thạch Thất đã ra thông báo truy tìm Phán. Người nào biết hoặc nhìn thấy Phán thì liên hệ cho Công an huyện Thạch Thất qua số điện thoại 0966.016.896 hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp giải quyết theo quy định.