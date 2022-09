Chủ cơ sở massage Hoàng Thành lĩnh 8 năm tù về tội chứa mại dâm

Ông Phan Cao Trí (48 tuổi, ở TP.HCM) khai không điều hành cơ sở massage Hoàng Thành nhưng HĐXX nhận định cáo trạng truy tố bị cáo về tội chứa mại dâm là có cơ sở.

Sáng 19/9, sau một tuần xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, TAND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, phạt Phan Cao Trí (48 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) 8 năm tù; Nguyễn Thanh Hà (26 tuổi, ngụ TP Dĩ An), Cao Thị Mỹ Dung (45 tuổi, quê Cần Thơ) một số đồng phạm cùng mức án 5 năm 6 tháng tù về tội chứa mại dâm.

Theo cáo trạng, Phan Cao Trí thành lập nhiều doanh nghiệp chuyên về du lịch, dịch vụ massage, trong đó có cơ sở massage Hoàng Thành ở TP Dĩ An, nhưng người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Lan Anh.

Tháng 1/2018, bà Lan Anh ủy quyền điều hành hoạt động kinh doanh cơ sở massage Hoàng Thành cho ông Nguyễn Văn Thường. Bà Lan Anh là người đại diện theo pháp luật nhưng trên thực tế chỉ là người ký hợp đồng cho Trí cùng vợ là Phan Thị Yến thuê đất và cơ sở vật chất để kinh doanh.

Các bị cáo tại tòa.

Khoảng 23h45 ngày 12/8/2020, công an kiểm tra cơ sở massage Hoàng Thành, phát hiện 3 tiếp viên nữ bán dâm cho khách tại ba phòng “đặc biệt” 01, 02, 03. Sau đó, Công an TP Dĩ An đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với khách mua dâm và gái bán dâm, đồng thời lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thanh Hà, Cao Thị Mỹ Dung và 5 nhân viên khác của cơ sở massage Hoàng Thành.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Phan Cao Trí mới là chủ thực sự của cơ sở massage Hoàng Thành, đóng vai trò chỉ đạo, điều hành chi phối mọi hoạt động tại cơ sở này. Ngày 18/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Dĩ An tiến hành bắt tạm giam Phan Cao Trí.

Cáo trạng thể hiện bị cáo Trí đã từng lãnh án 12 năm tù về các tội Bắt giữ người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản, liên quan đến vụ án massage kích dục Tân Hoàng Phát ở TP.HCM. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Trí tiếp quản các cơ sở massage Hoàng Thành.

Quá trình điều hành massage Hoàng Thành, bị cáo Trí đã chỉ đạo, câu kết với quản lý, thu ngân, nhân viên để cho phép các kỹ thuật viên nữ bán dâm cho khách với loại vé đặc biệt 1,5 triệu đồng. Từ ngày 5/8/2020 đến ngày 12/8/2020 tại massage Hoàng Thành, các tiếp viên nữ đã bán dâm 111 lần, thu lợi bất chính hơn 177 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra và tại tòa, bị cáo Trí không thừa nhận tội danh và khai việc tuyển dụng nhân viên nam nữ do quản lý trực tiếp thực hiện. Cũng theo lời khai của Trí, trước khi có dịch bệnh, Trí và các cổ đông có họp mỗi tháng hai lần. Trong cuộc họp có các nội dung về cơ sở vật chất, về hoạt động kinh doanh, luôn nghiêm cấm mại dâm, cờ bạc, ma túy và đề ra các hình thức xử lý nếu nhân viên vi phạm. Việc họp có ghi biên bản, có ghi âm ghi hình. Các kỹ thuật viên có các bản cam kết khi vào làm việc, không được cờ bạc, mại dâm.

Bị cáo Trí cho rằng mình không có vai trò tham gia điều hành gì đối với cơ sở Hoàng Thành, còn đối với quản lý trong quá trình hoạt động có khó khăn thắc mắc thì bị cáo Nguyễn Thanh Hà (quản lý của cơ sở) tự quyết định.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra và các lời khai, tài liệu có liên quan, HĐXX cho rằng cáo trạng truy tố là có cơ sở nên đã tuyên các bị cáo mức án như trên.