Chủ chuỗi trung tâm thương mại Vincom lãi gần nghìn tỷ một quý

Với doanh thu tăng hơn 2,5 lần trong quý III, Vincom Retail đã ghi nhận quý kinh doanh hiệu quả nhất hai năm trở lại đây với khoản lãi trước thuế gần 1.000 tỷ đồng.

Cả doanh thu và lợi nhuận của Vincom Retail đều tăng mạnh trong quý III năm nay. Ảnh: Lê Quân.

Công ty CP Vincom Retail (VRE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với khoản doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tính riêng quý gần nhất, tổng doanh thu thuần hợp nhất của chủ chuỗi trung tâm thương mại Vincom này ghi nhận được là 2.005 tỷ đồng , tăng 155% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư (kinh doanh trung tâm thương mại) đóng góp hơn 1.837 tỷ đồng , cũng tăng 152% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời cao hơn 2% so với quý III/2019 (trước khi dịch Covid-19 bùng phát).

Không chỉ cải thiện về mặt doanh thu, nhờ tăng biên lãi gộp từ mức 16,6% kỳ trước lên 51,8% kỳ này mà khoản lợi nhuận gộp công ty thu về trong quý vừa qua đã tăng gấp 8 lần, đạt gần 1.040 tỷ đồng .

Với kết quả kinh doanh kể trên, Vincom Retail đã thu về khoản lãi trước thuế gần 990 tỷ đồng trong ba tháng gần nhất, tăng gấp 21 lần so với quý III/2021. Đây cũng là mức lãi trước thuế cao nhất mà nhà phát triển bất động sản trung tâm thương mại này ghi nhận được trong một quý kinh doanh kể từ năm 2021 đến nay.

Lợi nhuận sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp công ty ghi nhận được trong quý này cũng là 794 tỷ đồng , tăng 3% so với quý liền trước và cao gấp 33 lần cùng kỳ.

LỢI NHUẬN CỦA VINCOM RETAIL LÊN CAO NHẤT HAI NĂM

Nhãn Quý I/2020 II III IV Quý I/2021 II III IV Quý I/2022 II III Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 492 343 572 975 781 388 24 122 378 773 794

Lũy kế 9 tháng, công ty con của Tập đoàn Vingroup đã ghi nhận 5.224 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi sau thuế 1.944 tỷ đồng , tăng lần lượt 15% và 63% so với cùng kỳ. Nếu so với kế hoạch kinh doanh đặt ra cả năm, Vincom Retail cũng đã hoàn thành hơn 80% mục tiêu lợi nhuận năm nay.

Lý giải về kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh kể trên, lãnh đạo Vincom Retail cho biết trong năm 2022, các thương hiệu lớn đã đồng loạt khai trương tại các trung tâm thương mại Vincom. Đầu tháng 10 vừa qua, Trung Nguyên Legend đã khai trương đồng loạt 10 cửa hàng trong hệ thống Vincom trên toàn quốc, bên cạnh đó, Uniqlo cũng dự kiến khai trương 3 cửa hàng tại Vincom Center Bà Triệu, Vincom Mega Mall Royal City và Vincom Center Trần Duy Hưng trong quý IV tới.

Tại thị trường trong nước, Vincom Retail là doanh nghiệp quản lý và vận hành các trung tâm thương mại mang thương hiệu Vincom của Tập đoàn Vingroup. Công ty này hiện sở hữu hơn 80 trung tâm thương mại trên cả nước với hàng triệu m2 mặt sàn.

Tính đến cuối tháng 9, Vincom Retail có tổng tài sản hơn 39.951 tỷ đồng , tăng 5,5% so với đầu năm. Trong đó, phần lớn tài sản của công ty này đang nằm ở khoản mục bất động sản đầu tư với giá trị trên 27.000 tỷ. Đây chính là giá trị hạch toán của các trung tâm thương mại do Vincom Retail và các công ty con sở hữu, vận hành hoạt động cho thuê mặt bằng và cung cấp các dịch vụ liên quan.

Ngoài ra, công ty này cũng đang có hơn 4.100 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương tiền.