Chủ chuỗi Gogi, Vuvuzela muốn thu hơn 7.000 tỷ đồng năm nay

Sau giai đoạn 2020-2021 chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Golden Gate đã đặt mục tiêu doanh thu năm 2022 cao kỷ lục, đạt 7.002 tỷ đồng.

Đây là kế hoạch kinh doanh được Hội đồng Quản trị Công ty CP Thương mại dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate) đưa ra trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Cụ thể, ban giám đốc công ty này đã đề xuất với HĐQT kế hoạch kinh doanh năm nay với tổng doanh thu ước đạt 7.002 tỷ đồng , trong đó, doanh thu thuần ghi nhận trong năm dự kiến là 6.878 tỷ đồng và lợi nhuận Ebitda là 931 tỷ, lợi nhuận sau thuế là 375 tỷ đồng .

So với kết quả kinh doanh năm liền trước, kế hoạch này của Golden Gate tăng tới 111% ở chỉ tiêu tổng doanh thu và cao hơn 107% chỉ tiêu doanh thu thuần. Đây cũng là kế hoạch doanh thu tham vọng nhất công ty này từng đặt ra từ trước đến nay.

Trong năm 2021 trước đó, do ảnh hưởng của Covid-19, hoạt động kinh doanh của toàn chuỗi cửa hàng lẩu, nướng, bia tươi do Golden Gate vận hành đều bị thu hẹp. Trong đó, công ty này ghi nhận 3.318 tỷ đồng doanh thu, giảm 27% so với năm liền trước và là năm thứ hai bị thu hẹp doanh số.

Cùng năm, công ty vẫn có lợi nhuận gộp đạt hơn 1.926 tỷ đồng , giảm 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của chủ chuỗi nhà hàng Vuvuzela, Kichi Kichi, Gogi... lại báo số âm 431 tỷ đồng , trong khi năm 2020 vẫn lãi dương 65 tỷ. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp này thua lỗ kể từ khi công khai tài chính năm 2008.

KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG NĂM CỦA GOLDEN GATE

Nhãn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kế hoạch Doanh thu thuần tỷ đồng 1849 2628 3407 3971 4776 4559 3318 7002 Lợi nhuận sau thuế

154 229 255 269 321 65 -431 376

Ban lãnh đạo Golden Gate cho biết đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành ăn uống, nhất là đợt phong tỏa từ tháng 4/2021 khiến hoạt động nhà hàng bị tê liệt. Công ty đã phải đóng cửa các nhà hàng 1/3 số ngày hoạt động trong năm.

Năm nay, chủ chuỗi nhà hàng lẩu, nướng, bia tươi này kỳ vọng hoạt động kinh doanh có thể phục hồi mạnh sau giai đoạn dịch bệnh.

Trong đó, công ty cho biết sẽ tập trung vào phát triển mạng lưới nhà hàng trên toàn quốc, khai thác các thương hiệu mũi nhọn, phát triển các thương hiệu mới và phát triển các mảng kinh doanh mới như đồ ăn đông lạnh, đồ ăn giao hàng.

Ngoài ra, Golden Gate cũng sẽ tối ưu hoá hoạt động của từng nhà hàng để tăng khả năng sinh lời và cải thiện biên độ lợi nhuận trên từng nhà hàng.

Kế hoạch kinh doanh tham vọng kể trên của Golden Gate được đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa có thêm sự xuất hiện của cổ đông ngoại.

Tháng 3 đầu năm nay, gần 33% vốn góp của nhà đầu tư cũ Prosperity Food Concepts và một phần nhỏ vốn góp của 2 nhà đồng sáng lập công ty đã được chuyển đổi sang cho nhóm cổ đông mới bao gồm Temasek, SeaTown Private Capital và Periwinkle (Singapore).

Theo báo cáo Top 10 Công ty Dịch vụ F&B theo mức độ phổ biến trên Mạng xã hội của Reputa, 5 tháng đầu năm, Golden Gate đã tăng 29 hạng so với tháng 4 và vị trí thứ 4 sau KFC, Phúc Long và The Coffee House.