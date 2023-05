Chủ batdongsan.com.vn thua lỗ ở Việt Nam

Tại Việt Nam, doanh thu quý I của PropertyGuru đã giảm 34,2% xuống còn 3,3 triệu SGD (2,4 triệu USD). Lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết khó khăn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới.

PropertyGuru - công ty công nghệ bất động sản (proptech) sở hữu batdongsan.com.vn đang gặp khó tại thị trường Việt Nam.

Cụ thể, proptech này lỗ ròng 10,2 triệu SGD trong quý I dù doanh tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 32,6 triệu SGD ( 24 triệu USD ), từ mức 28,2 SGD ( 20,8 triệu USD ) trước đó.

Tại Việt Nam, doanh thu quý I của PropertyGuru đã giảm 34,2% xuống còn 3,3 triệu SGD ( 2,4 triệu USD ), từ mức 5,1 triệu SGD ( 3,7 triệu USD ) của cùng kỳ năm trước. PropertyGuru cho biết số lượng bất động sản niêm yết Việt Nam đã giảm 32% so với cùng kỳ xuống còn 1,1 triệu.

Trong khi đó, doanh thu từ thị trường Singapore tăng 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 18,8 triệu SGD ( 13,9 triệu USD ). Con số này vượt xa thị trường Malaysia, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 6,8 triệu SGD ( 5 triệu USD ). PropertyGuru cho biết thêm rằng tại Singapore, doanh thu trung bình trên mỗi đại lý của họ đã tăng 19% so với quý trước. Tổng số đại lý ở Singapore đã tăng hơn 200 từ cuối năm 2022 lên con số 15.765 đại lý.

“Thị trường Việt Nam vẫn là thách thức chính trong thời gian tới. Chúng tôi tin rằng những áp lực này sẽ bắt đầu giảm bớt vào cuối năm 2023 và sang năm 2024", Hari V Krishnan - Giám đốc điều hành của PropertyGuru cho biết.

Giám đốc tài chính Joe Dische lưu ý: “Thị trường đang có nhiều cơ hội M&A chiến lược để chúng tôi triển khai nguồn vốn sẵn có”.

Trong năm 2023, PropertyGuru đặt mục tiêu doanh thu từ 160 triệu đến 170 triệu SGD (từ 118 triệu USD đến 126 triệu USD ).

Hiện, công ty này vẫn lạc quan về quỹ đạo tăng trưởng của mình trong dài hạn. Dẫu vậy, lãnh đạo của PropertyGuru lo ngại rằng hiệu suất ngắn hạn có thể bị ảnh hưởng bởi việc tăng thuế trước bạ ở Singapore, sự bất ổn chính trị ở Malaysia và việc tăng lãi suất trên toàn cầu.

PropertyGuru ra mắt năm 2007 tại Singapore, hoạt động tại các quốc gia Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam với hơn 52 triệu khách hàng. Doanh nghiệp này sở hữu hơn 3,3 triệu danh mục bất động sản cùng nhiều giải pháp hỗ trợ người dùng.

Tại Việt Nam, PropertyGuru đầu tư chiến lược vào Batdongsan.com.vn tháng 10/2016 và công bố hoàn tất sáp nhập doanh nghiệp này vào năm 2018. PropertyGuru niêm yết trên sàn chứng khoán New York vào tháng 3/2022 với giá mở cửa 8,61 USD /cổ phiếu.