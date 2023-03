Chris Tucker phấn khích khi nhắc tới Thành Long

Tài tử Chris Tucker hào hứng trở lại cùng Thành Long trong loạt phim hài - hành động ăn khách "Giờ cao điểm".

Chris Tucker và Thành Long trở lại thương hiệu Rush Hour. Ảnh: IndieWire.

Variety đưa tin Chris Tucker xác nhận sẽ trở lại thương hiệu Giờ cao điểm cùng Thành Long. Hồi tháng 12/2022, tại liên hoan phim quốc tế Red Sea, Thành Long tiết lộ gặp nhà sản xuất để thảo luận về kịch bản Giờ cao điểm 4. Theo chia sẻ của ngôi sao võ thuật, giai đoạn tiền kỳ đang diễn ra thuận lợi.

Trong podcast V-103 của Audacy, sao hài độc thoại Chris Tucker hào hứng khi nhắc tới các dự án sắp thực hiện, bao gồm việc tái ngộ Thành Long trong Giờ cao điểm 4.

“Rush Hour 4 hứa hẹn nhiều điều thú vị và hay ho. Tuy nhiên, bộ phim sẽ ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với 3 phần phim trước. Điều đó khiến tôi phấn khích và nóng lòng được trở lại làm việc cùng Thành Long. Tôi rất hào hứng mang đến những điều mới mẻ cho người hâm mộ trong lần trở lại này”, Tucker chia sẻ.

Thành Long và Chris Tucker là cặp bài trùng trong loạt phim Giờ cao điểm. Ảnh: ScreenCrush.

Người hâm mộ mong đợi phần thứ 4 về loạt phim Giờ cao điểm trong nhiều năm. Trở lại năm 2018, Chris Tucker thu hút sự ý khi tiết lộ cặp bài trùng thanh tra Lee và viên cảnh sát Carter sẽ tái xuất màn ảnh lớn. Tài tử sinh năm 1971 bày tỏ tham vọng cùng Thành Long thực hiện tác phẩm bùng nổ nhất trong loạt phim.

“Chúng tôi sắp trở lại. Đó sẽ là phần phim kịch tính nhất trong thương hiệu. Tôi và Thành Long muốn thực hiện một bộ phim Giờ cao điểm mà người hâm mộ không thể nào quên”, Tucker tiết lộ năm 2018.

Trước đó, bộ 3 phần phim ăn khách đều do đạo diễn Brett Ratner thực hiện. Tuy nhiên, đạo diễn người Mỹ bị một số phụ nữ cáo buộc có hành vi quấy rối tình dục trong những năm gần đây. Sự việc khiến hãng phim Warner Bros. phải chấm dứt mối quan hệ với Ratner. Thương hiệu Giờ cao điểm được sản xuất và phát hành bởi New Line Cinema, do Warner Bros. sở hữu.