Chris Hemsworth và Benedict Cumberbatch, ai kiếm tiền nhiều hơn ở MCU?

Chris Hemsworth và Benedict Cumberbatch nhận thù lao chênh lệch cho phim riêng về siêu anh hùng họ đang đảm nhận trong MCU.

Theo The Things, MCU đang trong quá trình giới thiệu các siêu anh hùng và hàng loạt nhân vật mới cho Giai đoạn 4. Giữa sự chuyển giao này, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) và Thor (Chris Hemsworth) vẫn là hai cái tên quan trọng.

Trong năm 2022, hai ngôi sao đều có phim riêng về nhân vật họ đảm nhận. Hiện, Cumberbatch đang được quan tâm với Doctor Strange in the Multiverse of Madness, và đến tháng 8, Hemsworth sẽ tái ngộ khán giả qua Thor: Love and Thunder.

Điều này dẫn đến những thắc mắc xoay quanh thu nhập của hai tài tử. Screen Rant cho biết Cumberbatch nhận trước 7,5 triệu USD cho Doctor Strange 2, sau đó sẽ bỏ túi thêm tiền hoa hồng ăn theo doanh thu phim. Con số này tăng từ 5,5 triệu USD hồi năm 2016, khi anh đóng phần phim Doctor Strange đầu tiên.

Một trong những biến thể của Stephen Strange trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ảnh: Variety.

"Cát-xê của Benedict Cumberbatch không bằng những gì Robert Downey Jr. đã kiếm được từ các phim Marvel, song điều này không gây ngạc nhiên. Benedict là ngôi sao lớn nhưng chưa xuất hiện nhiều ở MCU và Doctor Strange in the Multiverse of Madness chỉ mới là phim thứ hai anh đóng chính. Giả sử anh ấy tiếp tục thủ vai Stephen Strange, lương của Benedict sẽ tăng cao hơn", tờ báo viết.

Trong khi đó, Marvel Studios và Walt Disney Studios sẵn sàng chi hơn 185 triệu USD sản xuất Thor: Love and Thunder, đồng nghĩa hãng cũng mạnh tay trong việc trả lương cho diễn viên.

Nguồn Screen Rant tiết lộ Hemsworth nhận 20 triệu USD cho bộ phim thứ 4 trong chùm phim về Thần Sấm. Tuy nhiên, chưa rõ liệu tài tử Australia có kiếm thêm lợi nhuận từ doanh thu sau khi phim công chiếu hay không.

Năm 2019, giới truyền thông đưa tin Hemsworth và các sao đã nhận được tiền hoa hồng hậu hĩnh sau thành công của Avengers: Endgame - bom tấn có doanh thu 2,798 tỷ USD toàn cầu.

Chris Hemsworth muốn gắn bó với vai Thor càng lâu càng tốt. Ảnh: Standard.

Hiện tại, ngoài các phim solo, Cumberbatch và Hemsworth sẽ tiếp tục tham gia loạt tác phẩm thuộc MCU. Thực tế, Hemsworth muốn gắn bó với hình tượng Thần Sấm càng lâu càng tốt. Anh từng chia sẻ: "Khi nào họ còn cần tôi, tôi sẽ xuất hiện, nhưng tôi cảm thấy có thể họ sẽ dần bớt nhiệt tình với tôi (cười)".