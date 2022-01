Chris Evans tái ngộ The Rock trong ‘Red One’

Nam diễn viên Chris Evans sẽ góp mặt cùng Dwayne “The Rock” Johnson trong dự án phim hành động, hài lấy chủ đề Giáng sinh “Red One”.

Deadline đưa tin Chris Evans góp mặt trong dự án Red One cùng Dwayne “The Rock” Johnson. Dự án hành động, hài do Amazon Studios đầu tư sản xuất phục vụ dịp lễ Giáng sinh 2023. Phim dự kiến kiến bấm máy trong năm nay với cốt truyện chưa được công bố.

Red One đánh dấu lần tái ngộ của hai tài tử sau bộ phim Free Guy (2021) của đạo diễn Shawn Levy. Trong Free Guy, The Rock lồng tiếng cho nhân vật tên cướp ngân hàng mặc bộ đồ hoa văn trời xanh mây trắng còn Chris Evans xuất hiện chớp nhoáng với vai trò khán giả theo dõi một trận đấu trong game.

Vai diễn của Chris Evans và The Rock trong Free Guy. Ảnh: Disney.

Tác giả ý tưởng kịch bản Red One là Hiram Garcia, giám đốc sản xuất của hãng Seven Bucks Production. Phim do Jake Kasdan (Bad Teacher, Sex Tape, Jumanji: Welcome to the Jungle và Jumanji: The Next Level) đạo diễn từ kịch bản của Chris Morgan. Morgan đã hợp tác cùng Seven Bucks Productions trong các dự án Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw, The Fate of the Furious, Furious 7, Fast & Furious 6 và Fast Five.

Đạo diễn Kasdan cũng tham gia sản xuất Red One thông qua công ty The Detective Agency cùng Melvin Mar và đồng sự Sky Salem Robinson. Các nhà sản xuất khác của dự án gồm Chris Morgan từ Chris Morgan Productions, Dwayne Johnson, Hiram Garcia và Dany Garcia của Seven Bucks.

Hồi tháng 6/2021, The Rock thông báo sẽ góp mặt trong dự án Red One. Bộ phim đánh dấu lần tái hợp của tài tử và đạo diễn Kasdan từ sau loạt phim kinh phí lớn Jumanji do Sony Pictures phát hành. Lần lượt phát hành năm 2017 và 2019, hai phần phim Jumanji: Welcome to the Jungle và Jumanji: The Next Level đã thu tổng cộng 1,7 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu.

Năm 2021, khán giả từng tái ngộ The Rock trong bộ phim hành động đề tài trộm cắp ăn khách Red Notice của nền tảng Netflix. Chris Evans đã có màn cameo chớp nhoáng trong Don’t Look Up. Năm 2022, The Rock gây chú ý với vai diễn siêu anh hùng đầu tay trong Black Adam (29/7) của Warner Bros. còn Chris Evans sẽ lồng tiếng cho nhân vật Buzz Lightyear trong dự án hoạt hình Lightyear (17/6).