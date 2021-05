Chồng cũ Chung Hân Đồng sụt 9 kg vì trầm cảm

Bác sĩ Lại Hoằng Quốc chống chọi với căn bệnh trầm cảm từ năm 2019. Bệnh tật khiến anh chán ăn và sụt cân.

Chinatimes đưa tin trên trang cá nhân bác sĩ Lại Hoằng Quốc thừa nhận anh đang bị căn bệnh trầm cảm hành hạ. Trước đó, Lại Hoằng Quốc cao 1,76 m nặng 73 kg, giờ anh chỉ còn 64 kg.

Lại Hoằng Quốc cho biết chứng trầm cảm trở nên nghiêm trọng từ năm 2016 khiến anh ngày một kiệt quệ. Thời gian gần đây, chồng cũ của Chung Hân Đồng sang Bắc Kinh để tìm kiếm ở hội làm ăn. Khó khăn trong công việc cộng thêm hoàn cảnh xa người thân khiến Lại Hoằng Quốc chán ăn, tâm trạng tiêu cực.

Hình ảnh Lại Hoằng Quốc vạm vỡ khi đang hạnh phúc bên Chung Hân Đồng (trái) và hiện tại.

Lại Hoằng Quốc không tiết lộ thêm về cuộc hôn nhân với Chung Hân Đồng do đã ký những điều khoản bảo mật thông tin khi ly hôn. Anh nói vẫn coi vợ cũ là bạn.

Chồng cũ của Chung Hân Đồng từng họp báo phủ nhận việc ngoại tình dẫn đến cuộc hôn nhân đổ vỡ. Theo HK01, một trong những nguyên nhân khiến hai người nhanh chóng kết thúc sau 14 tháng là do sự chênh lệch về tài sản và thu nhập.

Nữ ca sĩ có tài sản 12,8 triệu USD . Trong khi thu nhập của Lại Hoằng Quốc chỉ khoảng 3.000- 4.000 USD mỗi tháng.

Khi xuất hiện trên show giải trí, Lại Hoằng Quốc khẳng định áp lực khi kết hôn cùng nghệ sĩ nổi tiếng rất lớn, chênh lệch về mức thu nhập khiến anh nhận không ít những lời bàn tán tiêu cực.

"Tôi có một chiếc thẻ ATM hạn chế định mức rút tiền. Khi mua nhẫn cho cô ấy, tôi phải gọi cho kế toán công ty gửi thêm tiền vào tài khoản mới mua được. Kết hôn cùng Chung Hân Đồng, cảm giác lớn nhất là không có tiền. Mua một chiếc nhẫn cũng đã tiêu hết tiền tiết kiệm của tôi.", Lại Hoằng Quốc chia sẻ.

Chung Hân Đồng và chồng cũ có thu nhập chênh lệch lớn.

Trong khi chồng cũ trầm cảm tới sụt cân, Chung Hân Đồng tăng 15 kg vì mất cân bằng nội tiết tố, dẫn đến tăng cân mất kiểm soát. Hiện tại, cân nặng của cô đã vượt ngưỡng 60 kg.

Chung Hân Đồng sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Twins. Cô cũng thành công "lấn sân" diễn xuất với các vai diễn trong Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử...