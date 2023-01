Chồng cảnh giới cho vợ móc túi tại lễ hội

Công an tỉnh Bạc Liêu có tân giám đốc

Đại tá Lê Việt Thắng được Bộ Công an điều động giữ chức giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, còn đại tá Hồ Việt Triều làm giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.