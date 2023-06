Chồng cầm chổi đánh vợ trên bờ kênh

Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm chổi đánh liên tiếp vào người phụ nữ, còn nạn nhân kêu la thảm thiết.

Chiều 30/5, Công an huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đang xác minh thông tin về trường hợp người chồng đánh vợ và có clip phát tán trên mạng xã hội.

Sự việc xảy ra tại xã Song Phú. Clip được phát tán trên mạng xã hội vào ngày 29/5. Đoạn clip quay lại cảnh người đàn ông cầm chổi đánh liên tiếp vào vùng đầu và thân thể của người phụ nữ ở con đường cạnh bờ kênh.

Hình ảnh người chồng đánh vợ được clip ghi lại.

Trong clip, người đàn ông liên tục chửi bới và vung chổi đánh, còn người phụ nữ khóc lóc, kêu la thảm thiết.

Không chỉ dùng chổi, người đàn ông này còn đạp mạnh vào người nạn nhân. Đoạn clip dài khoảng 90 giây đã gây phẫn nộ với nhiều người xem.

Theo Công an huyện Tam Bình, qua xác minh, 2 người trong clip là vợ chồng. Cán bộ công an đến nhà, người chồng vẫn còn say xỉn, nên chưa làm việc được. Trong khi đó, người vợ không có mặt tại nhà và đã đi đâu chưa rõ.

Theo người dân địa phương, người đàn ông trong clip thường xuyên nhậu nhẹt và có hành vi bạo hành vợ.