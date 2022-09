Cholesterol cao nhưng thèm đồ ăn nhanh, đây là 4 lựa chọn cho bạn

Mức cholesterol cao có thể dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng như đau tim, đột quỵ. Việc thay đổi chế độ và thói quen ăn uống giúp cải thiện đáng kể mức cholesterol trong cơ thể.

Người đang phải kiểm soát cholesterol nhưng vẫn hứng thú với đồ ăn nhanh phải lựa chọn loại thực phẩm nào để vừa giúp thỏa mãn cơn thèm đồng thời giảm mức cholesterol trong cơ thể?

Bà Amy Goodson, chuyên gia dinh dưỡng, tác giả cuốn sách Cẩm nang dinh dưỡng thể thao, cho biết: “Một trong những nguyên nhân chính khiến cholesterol cao là lượng chất béo bão hòa hấp thụ cao. Chất này thường được tìm thấy trong thực phẩm chiên rán, nhiều dầu mỡ".

Trang Eat This, Not That gợi ý các loại đồ ăn nhanh giúp thay đổi thực đơn cho những người đang phải điều chỉnh chế độ ăn uống và theo dõi mức cholesterol.

Chọn yến mạch hoặc bánh mỳ với ngũ cốc nguyên hạt

Yến mạch là một siêu thực phẩm làm giảm cholesterol nổi tiếng. Chuyên gia gợi ý bạn nên chọn bánh ăn sáng như bánh quy bơ, bánh sừng bò ăn cùng yến mạch hoặc các loại hạt, trái cây.

Yến mạch là loại thực phẩm giúp giảm cholesterol. Ảnh: Starbucks.

Các thực phẩm này chứa nhiều chất xơ hòa tan giúp cung cấp phytosterol có cấu trúc tương tự như cholesterol và giúp giảm cholesterol bằng cách ngăn chặn sự hấp thụ của cholesterol trong thành ruột. Bạn có thể lựa chọn món khác như ăn sáng với bánh muffin nguyên hạt kèm thịt xông khói cũng chứa nhiều chất béo bão hòa tốt.

Canxi, magie và kali cũng là các chất dinh dưỡng được tìm thấy trong các loại hạt, có thể làm giảm huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Thay thế khoai tây chiên bằng trái cây

Một cách đơn giản khác để theo dõi mức cholesterol khi bạn gọi đồ ăn nhanh là ưu tiên các loại trái cây. Theo chuyên gia dinh dưỡng, nếu muốn giảm lượng chất béo bão hòa xấu, bạn hãy thay thế khoai tây chiên bằng trái cây vì trái cây ít calo hơn. Đồng thời, các loại trái cây chứa nhiều chất xơ góp phần giúp cơ thể giảm hấp thụ cholesterol.

Chọn đồ nướng thay vì chiên rán

Cách kiểm soát mức cholesterol đáng kể khác là thay thế đồ ăn nhanh từ chiên sang nướng. Ví dụ, bạn nên chọn bánh mì gà nướng ăn thay vì bánh mì gà chiên với dầu mỡ hoặc chọn salad gà nướng với dầu giấm thay thế sốt trứng gà hoặc sốt kem trứng vì thịt nướng có tổng lượng chất béo bão hòa thấp hơn.

Lựa chọn đồ nướng thay cho đồ chiên rán giúp hạn chế lượng cholesterol trong cơ thể. Ảnh: Getty Images.

Burger size nhỏ, nhân rau

Nếu thèm ăn bánh mỳ kẹp, bạn hoàn toàn có thể ăn một chiếc cỡ trẻ em hoặc bằng một phần tư cỡ tiêu chuẩn, không dùng với sốt trứng gà, sốt kem, thịt xông khói và các món phụ như khoai tây chiên, thay thế nhân bánh bằng rau diếp và cà chua.

Bạn hoàn toàn có thể thỏa mãn cơn thèm ăn trong khi vẫn giữ được lượng chất béo bão hòa và lượng đường khi thay đổi cách chế biến.