Chơi game trên MacBook Pro M1 Max là một thảm họa

Trang Tom’s guide cho rằng trải nghiệm chơi game trên MacBook Pro chạy chip M1 Max rất tệ. Nguyên nhân đến từ việc phần mềm không tối ưu.

Hiệu năng là một trong những điểm được đánh giá cao trên hai chiếc MacBook Pro mới. Chip Apple M1 Pro và M1 Max đánh dấu bước nhảy vọt về năng lực xử lý so với thế hệ trước. Tuy nhiên, xét riêng về khả năng chơi game, những chiếc MacBook Pro 2021 mang lại kết quả đáng thất vọng.

Bằng công cụ giả lập Windows, Parallels, trang Tom’s guide cố gắng chạy thử một số tựa game nặng trên MacBook Pro 2021 để đánh giá hiệu năng thực sự của sản phẩm. Parallels Desktop for Mac là phần mềm máy ảo Windows dành cho MacBook Intel và Apple Silicon. Ứng dụng này cho phép người dùng chạy những phần mềm Windows không có trên máy Mac.

Chip Apple M1 Max gây thất vọng về khả năng chơi game. Ảnh: Dave2D.

Sau quá trình thử nghiệm, Tom’s guide cho biết MacBook Pro 16 inch không mang đến trải nghiệm chơi game tốt thông qua Parallels. Ngoài ra, việc chơi game Windows trên máy Mac dùng chip Apple Silicon có nhiều vấn đề phát sinh, phần lớn trò chơi không thể hoạt động. Chỉ 3/9 tựa game AAA được thử nghiệm có thể chạy trên MacBook Pro M1 Max.

Assassin’s Creed Valhalla, DiRT 5, Shadow of Tomb Raider và Red Dead Redemption 2 không thể tải. Borderlands 3 được tải thành công nhưng không thể chạy. Chỉ Far Cry New Dawn, Metro Exodus và Grand Theft Auto V là có thể chơi. Bên cạnh đó, các bài kiểm tra 3DMark không cho ra kết quả thông qua máy ảo.

Đây là kết quả có thể dự báo trước vì Parallels chỉ là một trình giả lập nên không thể tương thích hoàn hảo.

Đồng thời, Apple công bố khả năng xử lý đồ họa của M1 Max có thể tương đương card GTX 3080 trên laptop Windows. Tuy nhiên trong bài kiểm tra của Tom’s guide, kết quả cho ra khá thất vọng.

Theo Apple, Borderland 3, Shadow of Tomb Raider là hai trò chơi có thể chạy trực tiếp trên MacOS mà không cần trình giả lập. Kết quả thử nghiệm cho thấy Borderland 3 đạt 30 fps, Shadow of Tomb Raider đạt 85 fps ở độ phân giải Full HD trên MacBook Pro 16 inch M1 Max.

Tom’s guide cho rằng vấn đề nằm ở việc các tựa game này không tối ưu cho GPU của Apple M1 Max. Lập trình viên cần thêm thời gian để đi sâu vào kiến trúc nhân đồ họa trên con chip nhằm giúp các ứng dụng, trò chơi hoạt động ổn định hơn.

Trong khi đó, kênh Dave2D thử chơi Overwatch trên MacBook Pro 2021 và có kết quả khá ấn tượng. Thông qua máy ảo, tựa game này có thể đạt mức 120 khung hình/giây.

“Giải pháp đồ họa của Apple rất tốt. Dù không có nhiều trò chơi để đánh giá năng lực xử lý thật sự của GPU mới, nhưng hiệu suất tổng thể của nhân đồ họa sản xuất bởi Apple vẫn tăng đáng kể so với trước đây”, biên tập viên Joel Hruska của Extremetech viết.

Tuy nhiên, M1 Pro hay M1 Max chưa là con chip hoàn hảo. Extremetech cho rằng đây không phải lựa chọn dành cho mọi khách hàng. Có 10% người dùng máy tính sẽ không chuyển sang sử dụng MacBook Pro dù M1 Max có mạnh thế nào. Đó là các game thủ.