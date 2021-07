Chở vợ đi làm, tôi có vi phạm Chỉ thị 16?

Đi mua bắp luộc, nam thanh niên bị lập biên bản vi phạm Chỉ thị 16

Trên đường đi mua bắp luộc, nam thanh niên bị tổ công tác xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An (Long An) lập biên bản xử phạt lỗi ra ngoài không cần thiết.