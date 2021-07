Chợ mại dâm ngang nhiên hoạt động ở New York

Trong bối cảnh cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo, lao động tình dục ở thành phố New York (Mỹ) công khai hành nghề trên đường phố.

Đã quá nửa đêm thứ 7 nhưng làn xe nối hàng dài dọc theo khu công nghiệp ở quận Brooklyn, thành phố New York như trong giờ cao điểm.

Nhiều phụ nữ ăn mặc thiếu vải đi giữa phố, đế giày cao gót chạm vào mặt đường nhựa khi họ di chuyển từ ôtô này sang xe khác để mời chào khách hàng.

Một phụ nữ đứng bên lề đường, tỏ vẻ phớt lờ, nhấm nháp lon nước ngọt.

Đó là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trong chu kỳ lặp lại hàng giờ liên tục: Vào xe của người lạ, biến mất trong 10-30 phút, sau đó tiếp tục đứng đón khách.

Chợ mại dâm ngoài trời này hoạt động vào tối thứ 6 và thứ 7 trong nhiều tháng qua. Phụ nữ, nhiều khả năng là nạn nhân của những kẻ buôn người, bị ma cô giật dây từ trong bóng tối, theo The New York Post.

Chợ tình dục ngoài trời đang diễn ra trên đường phố Brooklyn.

Nhắm mắt làm ngơ

Cuộc điều tra của The New York Post phát hiện rằng các nhà chức trách đang nhắm mắt làm ngơ thay vì trấn áp hoạt động mại dâm như trước đây.

Điều đó khiến những lao động tình dục và quản lý của họ ngang nhiên hành nghề khiến giao thông ùn tắc. Những kẻ buôn người và ma cô hiếm khi tương tác với phụ nữ bán dâm, mà lặng lẽ canh chừng, giám sát họ để duy trì trật tự chung.

Khi cảnh sát đi qua, các giao dịch xác thịt hầu như vẫn tiếp tục mà không bị gián đoạn.

Nhiều cảnh sát cho biết có rất ít động cơ để thực hiện các vụ bắt giữ. Từ giữa năm 2019, Văn phòng Ủy viên công tố quận Brooklyn Eric Gonzalez ngừng truy tố các vụ án mại dâm.

Tháng 1, văn phòng của Gonzalez hủy bỏ 262 trát tòa bắt nguồn từ các vụ mại dâm từ năm 2012. Tháng tiếp theo, toàn tiểu bang New York bãi bỏ luật, ngăn cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ những cá nhân nghi ngờ đi lang thang để bán dâm.

Tháng 3, Gonzalez yêu cầu thẩm phán bãi bỏ 857 vụ án mở khác kéo dài từ năm 1970 đến 2011.

Hầu hết phụ nữ bán dâm đều ăn mặc hở hang và đi giày cao gót để mời chào khách hàng.

Melinda Katz, Ủy viên công tố quận Queens, cũng yêu cầu thẩm phán bãi bỏ và niêm phong hơn 670 trường hợp tương tự. Tháng 4, Cy Vance, Ủy viên công tố quận Manhattan, tuyên bố văn phòng của ông sẽ ngừng truy tố các vụ mại dâm và massage không có giấy phép.

Sở Cảnh sát New York cho biết những sự thay đổi này gây hại nhiều hơn là mang lại lợi ích cho những người hành nghề mại dâm. Trong khi đó, những kẻ ma cô cảm thấy việc làm ăn trở nên dễ dàng hơn.

“Nhiều cô gái hành nghề mại dâm là nạn nhân của những kẻ buôn người. Trớ trêu thay, các ủy viên công tố quận đang khiến đám ma cô dễ bề hoạt động hơn. Nếu thực sự quan tâm đến các cô gái, họ sẽ ra đường lúc 3h sáng để giúp đỡ”, một cảnh sát cho biết.

Số liệu thống kê từ Phòng Dịch vụ Tư pháp Hình sự của bang New York cho thấy số vụ bắt giữ ở quận Brooklyn, trong đó phần lớn là tội lôi kéo khách mại dâm, giảm từ 39 vào năm 2018 xuống còn 13 vào năm 2019 và chạm mốc 0 vào năm 2020.

Ma cô nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Các chuyên gia xác định vấn đề thực sự là thiếu biện pháp thực thi chống lại những kẻ buôn người và ma cô.

“Những kẻ dắt gái chẳng thèm quan tâm đến việc nạn nhân của hắn bị bắt giữ hay không. Chúng coi đồng tiền quan trọng hơn tất thảy. Vì vậy, nếu cảnh sát bắt giữ những người tham gia và có nhu cầu mua dâm, điều này có thể gây ra hiệu ứng làm lạnh”, Lauren Hersh, cựu công tố viên về buôn bán tình dục và nạn nhân đặc biệt ở Brooklyn, cho biết.

Hersh, hiện điều hành tổ chức phi lợi nhuận chống buôn bán tình dục World Without Exploitation, nhận định một trong những biện pháp tốt nhất để giúp đỡ phụ nữ bị buôn bán là nhắm vào nhu cầu.

“Chúng tôi muốn đảm bảo rằng những người đang bị lợi dụng nhận được các dịch vụ mà họ cần, chứ không phải các hình phạt hình sự”, bà nói.

Dorchen Leidholdt, Giám đốc trung tâm pháp lý và luật sư làm việc với các nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới trong gần 50 năm, đồng tình.

Bà nói: “Chúng tôi rất vui vì Sở Cảnh sát New York không còn bắt giữ phụ nữ, trẻ em gái dễ bị tổn thương và những người LGBTQ, đặc biệt là phụ nữ chuyển giới. Nhưng chúng tôi cũng muốn thấy pháp luật được thực thi”.

Bất chấp hoạt động mua bán dâm diễn ra công khai ở Brooklyn, cảnh sát chỉ đi ngang qua như thể không hề thấy vi phạm.

Số liệu thống kê cho thấy các vụ bắt giữ mại dâm giảm ở Brooklyn tỷ lệ thuận với những vụ mua bán dâm và ma cô.

Năm 2018, có 279 vụ bắt giữ ở quận, trong đó tội danh hàng đầu là bảo kê gái mại dâm cấp độ 3. Năm tiếp theo, con số giảm mạnh xuống 82.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, thống kê này chỉ còn 28. Tính đến ngày 18/6, chỉ còn 4 vụ bắt giữ trong năm nay. Bất chấp hoạt động mại dâm trắng trợn, cảnh sát chỉ lướt qua như không hề có vi phạm.

Việc quảng cáo mại dâm cũng diễn ra theo xu hướng tương tự. Năm 2018, Brooklyn có 36 vụ bắt giữ, trong đó quảng cáo mại dâm là tội danh hàng đầu. Con số đó vào năm 2019 giảm xuống còn 26 và đến năm 2020 chỉ còn 7.

Chỉ có 2 vụ bắt giữ như vậy ở quận trong năm nay cho đến ngày 18/6.

Khi được hỏi về sự sụt giảm, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát New York cho biết tổng số vụ buôn bán ma cô và gái mại dâm giảm kể từ khi “các ưu tiên thực thi pháp luật trên toàn thành phố thay đổi vào đầu năm 2017”. Tuy nhiên, con số này chiếm tỷ lệ lớn hơn trong các vụ bắt giữ liên quan đến mại dâm.

Hoạt động mua bán dâm khiến đường phố tắc nghẽn.

Phát ngôn viên của Văn phòng Ủy viên công tố quận Brooklyn lưu ý rằng họ không thể loại bỏ hết vụ án mại dâm và vẫn tích cực theo đuổi hành động chống lại những kẻ bị cáo buộc là ma cô khi các vụ án xảy ra.

“Kể từ đầu năm nay, văn phòng của chúng tôi đã từ chối truy tố tổng cộng 3 vụ bắt giữ liên quan đến mại dâm. Chúng tôi có Đơn vị Chống Buôn bán Tình dục truy tố những kẻ ma cô và buôn người, trong khi hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ nạn nhân”, người này cho biết.

Phát ngôn viên khẳng định thêm: “Chúng tôi sẵn sàng tham gia với cộng đồng và cảnh sát để giải quyết bất kỳ mối lo ngại nào liên quan đến hoạt động mại dâm”.

Inez Barron, Ủy viên Hội đồng thành phố New York, nói với The New York Post rằng bà không biết về sự tồn tại của chợ mua bán dâm ngoài trời, nhưng hứa sẽ yêu cầu Sở Cảnh sát đóng cửa nó.

Cựu công tố viên Lauren Hersh lưu ý rằng nạn nhân buôn bán tình dục thường là phụ nữ LGBTQ nghèo khó, một số bị đẩy vào con đường bán dâm trong bối cảnh suy thoái kinh tế liên quan đến đại dịch.

“Nếu người mua dâm biết rằng mình cũng có thể bị bắt giữ, họ sẽ ngừng lui tới những nơi đó. Nhưng giờ, hoạt động này tràn lan trên đường phố”, Hersh nói.